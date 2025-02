Diplomado fortalece aprendizaje de estudiantes del CFT Estatal de la región de Aysén

El organismo de educación superior, aseguró que no abandonará a sus estudiantes, entregando diversas alternativas para sumar conocimientos e incluso se creará una organización que reúna a todos sus ex alumnos/as

Aysén.- El Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Aysén continúa realizando acciones en bien de sus estudiantes, en esta oportunidad, se efectuó el reconocimiento de 125 horas dedicadas a un Diplomado en Gestión de Empresas.

Destacada es esta acción en la que participaron quienes han concluido las carreras de Técnico Nivel Superior en Administración Pública y Técnico Nivel Superior en Sistemas Logísticos, ya que, se realizó paralelo a las horas de estudio y después de los horarios de trabajo.

El Rector del CFT, Víctor Hugo Álvarez, afirmó que es importante continuar fortaleciendo las habilidades y competencias de sus estudiantes, es más, se está trabajando en crear un club de ex alumnos para que mantengan la conexión con el Centro de Formación Técnica.

“Estamos hoy día certificando un diplomado que se le se les entregó de parte del CFT Estatal de Aysén a los titulados y tituladas de la carrera de Técnico de Nivel Superior en Administración Pública y de Técnico Nivel Superior en Administración de Sistemas Logísticos. Les prometimos un diplomado del propio centro formación técnica y hoy día ellos hicieron el diplomado. Son 125 horas de capacitación especializada en Gestión de Empresas y hoy estamos entregando los diplomas a estos estudiantes que ya tienen su título y ahora cuentan con este diplomado, este pos título, lo podríamos decir de esa forma, para poder continuar fortaleciendo sus habilidades y competencias, para que obviamente puedan aportar a la productividad de nuestra región. Pero también es importante que, acá estamos dando señales de que nuestros ex alumnos van a seguir compartiendo con nosotros, vamos a crear un club de ex alumnos en conjunto con ellos para estar absolutamente conectados”.

Rosa González, una de las alumnas beneficiada con esta nueva oportunidad de seguir aprendiendo y fortaleciendo sus capacidades para el mundo laboral, quien valoró el respaldo permanente del CFT Estatal de Aysén.

“Es una tremenda oportunidad que nos brinda el Centro de Formación Técnica Estatal de Aysén a su primera generación, lo cual, nos provoca una alegría profunda y por supuesto respondemos con mucho compromiso a esta a esta confianza que también nos tiene el centro de formación al darnos otra herramienta, para nuestro desarrollo profesional. La idea es poder seguir a la etapa de la carrera profesional, a la administración pública y como mencionaba el Rector, ya están los enlaces hechos, así que solo queda seguir, solo queda instar a la comunidad a que viva esta experiencia de poder estudiar en su casa, en Aysén y poder tener carreras técnicas que son pertinentes al territorio y por supuesto también hoy ya tener el enlace, tanto con la Universidad de Aysén, como otras entidades online que puedan certificar a los administradores públicos como ingenieros. Así que, estamos muy felices y muy agradecidos de esta oportunidad que nos brinda el CFT”.

El CFT Estatal de Aysén ha sido también un espacio para quienes han llegado de otros países a radicarse, trabajar y en esta oportunidad estudiar en el territorio, es el caso de, Milord Pluviose, quien junto a su familia ha ido celebrando su crecimiento personal y se muestra muy agradecido del Centro de Formación Técnica Estatal de Aysén. “Hoy en día me siento muy agradecido del CFT, por haberme permitido cumplir con mis objetivos. Mis objetivos, entre todos, era estudiar y hoy estoy muy feliz por haber cumplido esta meta, honestamente quería agradecerle al CFT y a todo su personal. Muy bien, muy feliz, mi familia estaba muy contenta por haberme visto así, cumpliendo esta esta misión”.

Desde el CFT Estatal de la región de Aysén, destacaron también el compromiso y esfuerzo de cada uno de sus estudiantes por salir adelante y permanentemente buscar superarse, siendo parte de cada instancia a la cual son convocados, con el fin de transformarse en profesionales con importantes conocimientos y comprometidos con su labor.