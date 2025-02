AquaChile realiza capacitación en instalaciones eléctricas para la comunidad de Puerto Aguirre

El curso, impartido por INACAP, fue en directo beneficio de los vecinos de la isla, quienes mostraron un gran compromiso, reflejado en que siete participantes finalizaron con distinción máxima.

Aysén.- En Puerto Aguirre, al sur de Isla Huichas, se realizó el curso “Aplicación de Técnicas de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias”, iniciativa promovida y financiada por AquaChile, en alianza con INACAP, quienes dictaron esta capacitación de 80 horas dirigida a la comunidad, que reunió a trabajadores locales interesados en fortalecer sus habilidades en el ámbito eléctrico, brindándoles herramientas claves para su certificación ante la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles).

“Es una gran sorpresa que Inacap llegue a zonas tan aisladas para ofrecer un curso, con esto, el proyecto que tengo en mente es ampliar mis conocimientos. Tengo un título, pero no he podido ejercerlo, y este curso representa una oportunidad para mejorar tanto en lo laboral como en lo económico. Por eso, considero que este curso es una excelente posibilidad para mi desarrollo”, señaló Cristofer Oyarzun, uno de los participantes.

Asimismo, Gastón Robinson, otro de los vecinos capacitados, afirmó que “lo que pudimos aprender reforzó significativamente mis conocimientos en el área eléctrica. Además, el hecho de que el curso se realizara en la isla es muy importante para nosotros, ya que normalmente no tenemos la posibilidad de acceder a este tipo de capacitaciones debido a los altos costos logísticos. Este curso es de gran ayuda, especialmente considerando la necesidad de trabajos en la isla. Contar con una certificación haría todo mucho más práctico y eficiente”.

El programa incluyó capacitación práctica y teórica, orientada al cumplimiento de las normativas actuales. A través de esta instancia, AquaChile e INACAP fortalecen su compromiso con la formación técnica y el crecimiento de las comunidades locales, promoviendo nuevas oportunidades laborales en sectores estratégicos. Al respecto, el director de Administración y Finanzas de Inacap Coyhaique, Carlo Ghisoni, comentó que “estamos felices por nuestros ex alumnos de INACAP que hoy reciben sus certificados, donde los llamamos a continuar capacitándose, conociendo en nuestra plataforma o sede de Coyhaique todo lo que podemos ofrecer”.

Finalmente, la jefa de relaciones comunitarias de AquaChile, Ximena Solís Pradenas, agregó que “estamos muy contentos por el compromiso que establecieron los participantes de esta capacitación, que permitirá ampliar sus alternativas laborales. Como compañía estamos constantemente generando iniciativas que aporten valor a nuestras comunidades vecinas, de manera que exista un impacto positivo, mediante las acciones que trabajamos junto a la comunidad. En este sentido, la formación de capital humano es una línea de acción que impulsamos de manera permanente, conforme a las necesidades de la comunidad”.

El curso destacó por los altos niveles de compromiso de sus participantes, logrando un promedio de asistencia del 98%, donde siete de ellos recibieron distinción máxima por su desempeño.