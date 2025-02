Calisto y vecinos de Villa Mañihuales denuncian uso indebido de terrenos privados por parte de Conaf

El legislador se reunió con los pobladores que viven en el sector de Aguas Frescas, que se encuentra a unos 10 kilómetros de la localidad.

Villa Mañihuales.- El diputado Miguel Ángel Calisto se trasladó hasta el sector de Aguas Frescas en las cercanías de Villa Mañihuales para atender una denuncia realizada por un grupo de vecinos, quienes aseguran que la Corporación Nacional Forestal, CONAF, ha estado haciendo uso de terrenos privados para la extracción de madera y plantación de árboles.

Según el legislador, “los vecinos están sufriendo una situación compleja en su relación con CONAF. CONAF no se ha portado bien como vecino con los sectores campesinos, porque ha hecho uso de espacios que constan en documentos oficiales que son terrenos particulares, terrenos de propietarios, de campesinos, y donde han pasado, han cercado, han hecho camino sin la autorización de sus dueños.

Calisto agregó que “nosotros vamos a reiterar y reforzar la fiscalización y vamos a acompañar a los dirigentes campesinos ante las autoridades de CONAF, ante las autoridades de Bienes Nacionales para que resuelvan este problema, donde además han tenido un trato bastante poco amistoso con los propietarios.

“Los documentos constan que estos terrenos son de familias de la Patagonia, familias campesinas, y lo que ha hecho CONAF es insistir que ellos tienen propiedad de estos terrenos, y han hecho caminos, han sacado trozos, han sacado madera, afectando ciertamente el desarrollo de la familia. O sea, ha sido una falta de respeto que nosotros no vamos a tolerar, y esperamos que las autoridades del gobierno, entonces, resuelvan este problema a la brevedad”, señaló el parlamentario.

Por su parte, Luis González, uno de los pobladores afectados, aseguró que “hay una parte de mi terreno que estaba limpio y me lo plantaron con árboles. Ellos saben bien que es mío, la línea que separa pasa mucho más arriba, como 60 metros más arriba donde plantaron todavía, están 60 metros dentro de mi predio”.

Finalmente, el dirigente señaló que “ahí no sé qué va a pasar. Yo quiero cerrar. Yo creo que al cerrar tendría más derecho de reclamar, de protección. Y ese sería mi problema, con el cuidado del terreno”.