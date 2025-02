Aysén: Taller de artes incentiva diversas técnicas y potencia el compañerismo a través del programa “Actívate en Vacaciones”

En un ambiente agradable, para dar cuenta de sus habilidades en el desarrollo de diversas técnicas de pintura y manualidades, niños, niñas y adolescentes del taller de Artes en el programa de Junaeb ejecutado por el SLEP en Puerto Aysén, valoran esta instancia de aprendizaje, por ser entretenida y donde pueden mostrar sus capacidades.

Puerto Aysén.- De esta forma, el resultado ha sido una importante cantidad de trabajos, que incluyen salidas al aire libre, interacción con el entorno, poder realizar obras con temas libres, dibujar, pintar, crear artículos y exponerlos para quienes visiten el establecimiento, se ha transformado el espacio al que no han faltado ningún día sus principales protagonistas.

La escuela de verano y su programa “actívate en vacaciones” se ha desarrollado por un mes en la escuela Poetisa Gabriela Mistral de Puerto Aysén y sin duda el taller de artes, ha sido uno de los más llamativos y con lindos resultados, destacó su monitora, Paz Bonilla.

“Estamos trabajando con fotografía, con textura, estamos trabajando con arte creativo, entonces los niños se desenvuelven y trabajan a su estilo y obviamente en lo que a ellos les llaman la atención. Cabe destacar que, todos los proyectos que se van haciendo también van trabajando las habilidades de los estudiantes, entonces, de esa manera se desarrolla una idea previa que involucra a todos los estudiantes y de esa forma se va trabajando, pero de manera personalizada, así que ha sido un avance súper, súper bueno. En lo que corresponde al taller de artes, tenemos la primera semana que involucra a la fotografía, a los niños se les hizo un curso básico de fotografía y luego salieron del establecimiento para ir tomando fotos, capturando, aprendiendo. Posterior, el arte a través de la fotografía ampliando y ocupando diferentes elementos. La segunda semana trabajaba con lo que era la creación de elementos con texturas, así que a eso se llamaba arte creativo. Y esta es la última semana, ya experimentar de cosas más personales, de darle identidad al arte con ellos mismos en las cosas que le gustan”.

Este taller en particular, busca que los estudiantes se involucren, sean cada vez más participativos y la idea es que estas instancias se repliquen en los hogares con apoyo de los padres, resaltaba la profesora del taller de artes, Paz Bonilla, manifestando además que, ha sido una muy buena experiencia profesional.

“El taller, busca capturar el interés del estudiante, ver qué cosas le gustan, hacerlo participar, hacerlo sentir el personaje principal y que salgan de eso de las pantallas, de que puedan estar acá y lo más importante es compartir y pasarlo bien. Esto es súper genial, porque es mucho más liberal, donde tú llegas acá y el abrazo indispensable, el cariño, la cercanía con los papás y que ellos después lleguen aquí digan, “esto es mi trabajo” y sentirse importantes, o sea, que sean como les digo yo, el elemento más importante el protagonista de todo esto, así que, súper. Es súper importante poder fomentar lo que es la creatividad, lo que es el trabajo a través de los intereses de los niños, es importante tener cercanía, de que los niños puedan participar y que puedan tener redes con sus propios compañeros, así que ese es el objetivo. Esto fomenta todo eso y lo hace a través de algo entretenido, sin una nota, es simplemente pasarlo bien, así que la idea es que lo puedan potenciar siempre”.

Uno de los niños más entusiastas y que disfrutó al máximo el taller de artes, fue Gabriel Bórquez, quien destacó lo importante que fue ser parte de esta escuela de verano en Aysén. “Ha sido bastante bueno porque, yo ya a estas alturas de las vacaciones ya estaba aburrido, no sabía qué hacer y la verdad es un espacio para venir a jugar, a divertirse con los compañeros. Las tías nos tratan súper bien, si uno tiene una duda al tiro van a ayudarnos, súper bueno el taller. Lo que más me gustó fue artes, en el colegio igual yo estoy en los talleres de arte y me gusta eso de estar pintando, dibujar”.

Gabriel y sus compañeros del taller de artes, señalaron que les gustaría que este tipo de instancias se repita el próximo verano o tal vez en vacaciones de invierno, porque destacan la posibilidad de interactuar con sus compañeros, de estar en clases entretenidas y de aprender distintas disciplinas ya sea arte, deportes, circo aéreo, danza, entre otras.