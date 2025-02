Ya está disponible el pago del Permiso de Circulación en la comuna de Aysén

El trámite se puede realizar presencialmente en la municipalidad, aunque desde este recomienda realizar el pago de manera online, debido a que es una forma más rápida y cómoda de realizar esta gestión.

Puerto Aysén.- Desde el lunes 24 de febrero hasta el 31 de marzo está disponible el pago del permiso de circulación 2025 en la comuna de Aysén. Un trámite que todos los años es un tema importante para los conductores y que puede ser un problema para el que no realiza este papeleo, ya que no tener este, se imposibilita al móvil poder circular y arriesgar al decomiso del auto.

Eric Melo, Director (s) de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Aysén, explica algunos puntos importantes de realizar este trámite, “El principal tema es que estamos cumpliendo con la ley, ya que esta es una obligación que permite que los vehículos recorran de manera legal por las vías públicas; por lo que, si no se paga este permiso, el vehículo podría ser sancionado o incluso retirado de circulación. Otro elemento igual es la seguridad vial, dado a que el documento asegura que el vehículo haya pasado toda la inspecciones necesarias para su funcionamiento, esto contribuye también a una mejor seguridad, tanto para el conductor, los pasajeros y las demás personas que ocupan las vías. También contribuyen a la infraestructura, dado que una parte de lo recaudado se destina para el mantenimiento y mejora de las carreteras y otros servicios públicos, lo cual beneficia a todos los usuarios que utilizan las calles”.

Además, gracias a la reciente implementación del aparcadero concesionado, cobra más relevancia el hecho de tener los documentos en regla, al igual que las multas que puedan surgir por no tener la reglamentación adecuada.

Los documentos necesarios para que se pueda acceder a pagar el Permiso de Circulación en un auto inscrito en la comuna son la Revisión Técnica, el seguro obligatorio de accidentes personales(SOAP) comprado en el 2025, el Permiso anterior y el Padrón del vehículo. Si no se tiene algún tipo de deuda o multa, el trámite se puede realizar de manera online.

“Recomendamos el pago online, ya que es un método más eficiente que el pago presencial y más rápido, por lo tanto, evitaremos filas innecesarias la Municipalidad”, comenta el Director (s).

No obstante, si el vehículo es nuevo en la comuna, obligatoriamente se tendrá que realizar el trámite en el edificio consistorial, ubicado en calle Esmeralda #607; y se tendrá que llevar el certificado de homologación del automóvil. La Municipalidad de Aysén atiende desde las 8:30 a 13:00 horas y desde las 14:30 a las 16:00 horas.