Mujeres trabajadoras del mar dan impulso a sus negocios con apoyo del FOSIS e INDESPA

El programa Emprendamos junto al mar, gracias a sus líneas avanza y consolida, permitió entregar capacitación, asesoría y financiamiento a 30 mujeres vinculadas a la pesca artesanal en el litoral de Aysén.

Aysén.- Hasta Puerto Aguirre llegó la directora regional del FOSIS, Fernanda Leiva, para reconocer el trabajo de mujeres vinculadas a la pesca artesana y acuicultura de pequeña escala que recibieron capacitación, asesoría y financiamiento del programa Emprendamos junto al mar, financiado gracias al trabajo colaborativo de INDESPA y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS.

Las usuarias de esta iniciativa se reunieron en la Biblioteca Municipal de la localidad para contar sus experiencias en este proyecto, mostrar algunos de los productos que ofrecen y recibir sus certificados de participación, tras haber recibido apoyo para mejorar sus condiciones laborales, capacidad productiva y comercial o iniciar trámites para la obtención de permisos asociados, iniciación de actividades, apoyo con la tributación de su personalidad jurídica u otras acciones de asesorías especializadas e inversión en pos de su formalización y gestión comercial.

La emprendedora Lidia Tarumán, aseguró que “estoy contenta por las personas que me apoyaron en este sentido, porque todas las cosas que no tenía las logré tener. Estoy saliendo adelante con lo poco y nada que tengo y con lo que me han entregado he hecho algo bueno para mí. Dar las gracias porque aunque sean cosas de Gobierno, que viene mediante las instituciones, a mí me están dando el valor para seguir adelante. Nos tomaron en cuenta a las mujeres porque realmente nosotras trabajamos y somos mujeres luchadoras”.

Fernanda Leiva, directora regional del FOSIS, destacó que “estamos contentos porque culminamos el proceso que 30 mujeres, del litoral de la región, vivieron el año pasado a través de este proyecto que entregó capacitaciones, herramientas y financiamiento para diversificar sus emprendimientos y el trabajo en el mar. Estamos felices por la experiencia, por demostrar que cuando las instituciones públicas trabajan colaborativamente generan espacios y oportunidades especialmente para las mujeres, lo cual para nosotros es muy importante”.

El seremi de Economía, Fomento y Turismo de la región de Aysén; Felipe Rojas, subrayó la importancia de este tipo de instrumentos, más aún considerando la cercanía del “Día Internacional de la Mujer”; “Nuestra misión como Gobierno es fomentar el desarrollo de las más diversas áreas productivas de nuestro país y en nuestra región, impulsar el desarrollo de la pesca artesanal, es esencial. En ese contexto este tipo de iniciativas que tienen además, especial foco en género fortalece el trabajo, aumenta las competencias y robustece el gran trabajo que desarrollan mujeres que aportan valor a la actividad pesquera artesanal”.

Este proyecto estuvo dirigido a treinta mujeres de la región de Aysén, derivadas del convenio INDESPA, que pertenecen a las comunas de Las Guaitecas, Cisnes y Aysén. Esta iniciativa incluyó los componentes de capacitación, asesorías técnicas y un plan de financiamiento individual.