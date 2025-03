Calisto hace un llamado al Ministerio de Vivienda para que agilice compra de terreno para 154 familias de Puerto Aysén

Ante la preocupación de las 154 familias que conforman los tres comités habitacionales del proyecto Hogar y Familia en Puerto Aysén, el diputado Miguel Ángel Calisto hizo un llamado al Ministerio de Vivienda para que cumpla con la compra de un terreno que permita concretar este proyecto habitacional.

Valparaiso.- Los socios de estos comités han tenido dos jornadas de manifestaciones ya que, a pesar de contar con subsidios y tener un compromiso de compraventa de un terreno, aún no se concreta esta transacción, generando incertidumbre entre los vecinos.

Según el diputado Calisto, “la situación que están viviendo las 154 familias del proyecto habitacional Hogar y Familia es compleja, porque ellos han estado confiando en la palabra del Ministerio de Vivienda. Yo he sido testigo, porque hemos trabajado durante bastantes años para, primero conseguir los subsidios y después el compromiso de compra-venta”.

“Pero hasta el momento no se ha concretado la compra del terreno. Y por eso es que para nosotros es importante que el Ministerio dé una solución concreta. Yo esta mañana tuve una reunión a primera hora con el señor director del Serviu. Le pedí que pueda reunirse con las dirigentes de los tres comités con quienes he estado en contacto también en estas horas. Y finalmente se pudieron reunir”, señaló.

Calisto agregó que “yo espero finalmente que tengamos buenos resultados de esta gestión, de tal manera que primero se firme una carta GANT con fechas claras, entendiendo que también hay tiempos que dependen del Serviu, pero hay otros tiempos que dependen también de la Contraloría, por lo tanto tenemos que ser cuidadosos en ese sentido”.

Finalmente, Calisto señaló que “lo que han dicho desde el Serviu es que el plazo que ellos tienen para la compra definitiva de este terreno es el mes de junio. Nosotros creemos que es posible hacer gestiones para agilizar estos procesos y sobre todo permitir que las familias puedan lo antes posible iniciar las obras, porque ya tienen todo. Tienen proyectos, tienen entidad patrocinante, tienen financiamiento. Lo único que falta es que se concrete la compra del terreno y así poder responder a estas 154 familias del proyecto habitacional Hogar y Familias”.