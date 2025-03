Socialistas se reúnen en Aysén de cara a próximas elecciones internas

La Lista “Unidad Socialista en Aysén” propuso abrir espacios a comunales, asentar una red territorial a nivel regional y generar espacios de debate para que las decisiones sean colectivas y desde las bases.

Puerto Aysén.- Este domingo 2 de marzo, en la Sede del Partido Socialista de Puerto Aysén, se dieron cita dirigentes, militantes, candidatas y candidatos para continuar el trabajo interno con miras a las elecciones del 16 de marzo próximo.

En la cita se definieron líneas de trabajo y se analizaron los últimos sucesos electorales, como la contundente derrota que sufrió la exgobernadora Regional en primera vuelta.

Según indicó la candidata al Comité Central Regional, Ana María Navarrete Arriaza, “fue una excelente reunión, muy fraterna y pudimos sentir las ganas que hay de revertir la situación en la que nos encontramos para tener un PS robusto y preparado para los desafíos electorales de este año. La derrota de la exgobernadora caló hondo en el partido, y evidenció una crisis de conducción y de liderazgo que debe revertirse. Esperamos ser dirigentes comprometidos, autocríticos, pluralistas, que abran espacios reales a la militancia, y por eso estamos en Aysén, para no perpetuar el centralismo al interior de la región”.

Por su parte, el candidato al Comité Central Regional, Rodrigo Saldivia Vera, destacó que “en este proceso esperamos que algunos candidatos hagan la autocrítica que no han realizado. Hay responsabilidades muy importantes que asumir y no hemos visto señales de aquello. Creo que es complejo apostar por dirigir un partido cuando dos de los principales responsables de la derrota del año pasado no han sabido dar explicaciones ni asumir responsabilidades”.

Por último, desde la Lista Unidad Socialista en Aysén propusieron abrir espacios a los comunales, asentar una red territorial a nivel regional, y generar constantes espacios de debate para que las decisiones sean colectivas y desde las bases, no desde la cúpula, como últimamente se ha visto.