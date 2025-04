Mujeres de la pesca artesanal son reconocidas en mes de la Mujer

Este martes se realizó actividad para mujeres del mar de la caleta de Aysén con la finalidad de valorar su trabajo e impulsar la conectividad entre ellas. Este desayuno en el marco de la conmemoración del mes de la Mujer, estuvo lleno de risas, reflexiones, música y reconocimientos.

Aysén.- Durante la actividad estuvo presente el Delegado Presidencial provincial de Aysén, Rodrigo Moreno Rivera, además de Sernapesca, María Inés Apablaza, la Seremi de la Mujer, Isidora Gacitúa, la Directora de IFOP, Alejandra Lafon y el apoyo técnico en materia de genero para la mesa regional de Pesca Artesanal, Catalina Olavarría.

Isidora Gacitúa Goles, señaló sobre la actividad, Este martes estuvimos junto con Delegación Presidencial Provincial de Aysén, Subpesca y Sernapesca en un encuentro con mujeres de la pesca artesanal en el marco del mes de la mujer. Relevar la presencia de mujeres en la pesca es fundamental, pues ellas a través de sus experiencias han ido abriendo camino para otras generaciones de mujeres en espacios que históricamente han sido de hombres. Pudimos acompañar también en el reconocimiento a tres mujeres que se han destacado en este camino y que, a través de su historia inspiran a muchas mujeres a seguir avanzando para disminuir las brechas de género en la región de Aysén”.

“En el marco de la conmemoración del 8M la Dirección Zonal de Pesca de Aysén organizó en conjunto con el Servicio Nacional de Pesca, IFOP, Aquachile y la Delegación Presidencial Provincial, una actividad de conmemoración y reconocimiento a las mujeres pescadoras de la Caleta de Aysén. Esta actividad ayudó a fortalecer los lazos de confianza y cooperación entre las pescadoras artesanales y las autoridades que integran la mesa Regional de la Mujer en la Pesca Artesanal de la Región de Aysén. Estamos contentos con el resultado y esperamos poder seguir trabajando en el desarrollo y reconocimiento de nuestras usuarias, dando respuestas concretas a sus solicitudes y articulando acciones con los servicios públicos. Esperamos seguir avanzando en distintas instancias no solo con la Caleta de Aysén sino con todas las caletas de la Región”, recalcó, Catalina Olavarría Administrativa y apoyo Técnico en materia de Género de la Mesa Regional de mujeres en la Pesca Artesanal y actividades Conexas.

María Inés Apablaza, la Directora de Finanzas de Sernapesca, señaló que,” En el marco del mes de la mujer, Sernapesca quiso destacar la labor de las mujeres pescadores de la caleta de Puerto Aysén, quienes realzan la actividad de la pesca artesanal”.

Rodrigo Moreno Rivera, Delegado Presidencial Provincial de Aysén, afirmó que, “Este encuentro que realizamos como reconocimiento para las mujeres del Mar nos inspira a continuar realizando acciones y gestiones necesarias para las mujeres que día a día se esfuerzan y salen a realizar su trabajo en el Mar, un trabajo con gran reconocimiento y que permite trasmitir un valor cultural para nuestra provincia de generación en generación”.

Frida Miranda Vidal, mujer pescadora, señaló que, “El día de hoy fue una gran sorpresa para todas las mujeres pescadoras, y como vieron, con diferencias de edad, actualmente somos pocas las que salimos al mar. Para mí la pesca es lo máximo, porque uno hace lo que quiere, es lo mejor andar pescando, disfrutando el mar, porque allí yo me siento libre como un pájaro”.

Marisol Antipani Bustamante, Dirigenta de la Mesa de la Mujer, nos comentó que, “fue una excelente actividad, que se debe volver a repetir, salimos de la casa con mi mamá que también es pescadora artesanal, jubilada, que me enseño todo este oficio. Agradecemos este espacio de reconocimiento y de reflexión frente a las mujeres del mar”.