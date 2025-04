Concejales de la Comuna de Aysén se reunieron con Contralor Regional de la República

Recientemente los concejales Tatiana Villarroel y Jorge Figueroa, se reunieron con el Contralor Regional Ricardo Hevia Kaluf, donde solicitaron información sobre casos en que han solicitado investigar en el municipio de Aysén.

Aysén.- Recordemos que los concejales Villarroel y Figueroa, fueron parte de la administración anterior correspondiente a los años 2021 al 2024, donde se elevaron varias denuncias y solicitudes a investigar, entre ellas las supuestas irregularidades ocurridas al interior de la ex dirección de educación municipal DEM.

En esta materia el concejal Jorge Figueroa informó a Radio Las Nieves que no se tienen cifras claras de los montos que se tendrían que devolver a las arcas fiscales “De manera personal, habíamos solicitado desde hace mucho tiempo atrás, los procesos administrativos que tenía el Departamento de Educación Municipal. Lamentablemente, ahí hay cifras no claras, cifras que aún están en proceso de rendición, aún están en proceso de evaluación, las cuales fueron presentadas al contralor regional también para poder tener su punto de vista en base a los antecedentes que nos fueron presentados”, sostuvo el concejal, agregando que “Es bien compleja la situación, porque en realidad no hay una cifra clara de cuánto tiene que en algún momento el municipio tiene devolver a Arcas Fiscales. Así que ahí hay procesos, hay actos administrativos que espero que se tomen con una altura de medida para poder ver qué se va a hacer y cuál va a ser el actuar en base a estos temas”. Figueroa recordó también “que no es un tema que venga desde hace uno o dos años, son temas que vienen, por lo menos en la documentación que fue presentada en el Concejo Municipal por parte del Director de Administración y Finanzas, del año 2016. pero procesos administrativos inconclusos”, afirmó.

Otro de los temas tratados con el contralor es el actual problema que viven más de 50 familias aisenina con el hundimiento de las tumbas en el cementerio local, donde se buscarán las responsabilidades de esta irregularidad, manifestó la concejal Tatiana Villarroel “A nosotros, con el colega Figueroa, que venimos del periodo anterior, nunca se nos informó la real situación que se estaba viviendo con este proyecto y eso nos llamó bastante la atención. Así que nosotros juntamos todos los antecedentes que nos hicieron llegar de parte del municipio y también se los presentamos a Contraloría, porque consideramos que ahí hay algunas fallas que deben salir a la luz, que se deben pausar, pero nosotros debemos entregar los antecedentes a donde corresponde, que en este caso es la Contraloría. Y esto también es una señal para la misma comunidad, para que vean que sus autoridades, que somos nosotros en este caso, sí estamos preocupados de que se solucione”, manifestó Villarroel, enfatizando “no porque ahora esto haya bajado un poquito el perfil, porque se le están entregando soluciones a las familias, nos vamos a olvidar del problema de base que hay ahí”. argumentando que “hay una inversión sobre los 2000 millones de pesos que se hace con recursos públicos y nosotros debemos velar por el buen uso de estos recursos. Si ocurrieron errores, si alguien cometió alguna falta administrativa, esto debe quedar transparentado a la comunidad también y esa es nuestra función al fin de cuenta”, sentenció.