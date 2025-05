Más de un 90% de avance presenta construcción de moderno centro comunitario para vecinos/as del barrio La Balsa en Puerto Aysén

Más de un 90 por ciento de avance presentan las obras de construcción de lo que será el moderno Centro Comunitario para los vecinos y vecinas del barrio La Balsa, de Puerto Aysén. Así lo pudo constatar la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz Delfín, quien hace algunos días hizo un recorrido por las nuevas instalaciones junto a dirigentes del sector y representantes de la empresa que ejecuta el proyecto, la sociedad de servicios Cerro Cordón limitada.

Puerto Aysen.- Tal como explicó la Seremi Paulina Ruz se trata de un amplio y moderno inmueble que funcionará como centro comunitario y que está ubicado en el borde del Río Aysén, cerca de uno de los muelles más emblemáticos que posee el Barrio La Balsa, denominado El Balseo. “Estamos gratamente impresionados por el avance y la calidad que presenta esta obra que se ejecuta además como parte del importante trabajo que estamos desarrollando junto al municipio en este histórico sector de Puerto Aysén a través de nuestro Programa de Recuperación de Barrios, más conocido como Quiero mi Barrio, que se acerca a cumplir 20 años y donde los vecinos y vecinas son protagonistas, ya que son ellos mismos los deciden qué proyectos quieren priorizar con los recursos que están disponibles. Hemos podido ver que se está haciendo un muy buen trabajo por parte de la empresa, quienes han comprendido que se trata de una obra muy sentida y esperada por los vecinos, quienes esperan su entrega con harta ilusión para tomar posesión y llevar a cabo talleres, reuniones de adultos mayores y agrupaciones culturales del sector, entre otras muchas actividades”, precisó la autoridad.

Similar palabra tuvo la presidenta de la Junta de Vecinos N°1Península, María Elena Gueicha, quien expresó su satisfacción al ver que en el corto plazo el centro comunitario será una realidad, lo que representa el rescate de un espacio que no estaba siendo utilizado por la comunidad, donde se podrá reactivar la participación de los vecinos y vecinas del sector, quienes han demostrado que están ansiosos por tener un equipamiento comunitario habilitado para reunirse. “Bueno, esta visita del 70% de avance en la construcción del centro comunitario, nos entrega una grata sorpresa, ya que realmente está muy bonito, muy bien estructurado, con muy buenas terminaciones. Y la verdad es que esto, al sector le va a dar un plus, ahora lo sube automáticamente a otro nivel. Así que está muy lindo, felicitar a la constructora, de verdad, porque se nota que aquí le pusieron cariño. Faltan solo algunos detalles y me llama mucho la atención lo rápido que ha sido ejecutado esto. Así que muchísimas gracias a todos los actores involucrados”, manifestó.

La construcción del Centro Comunitario del barrio La Balsa se inició en agosto del año pasado, implica una inversión que alcanza los 209 millones de pesos y se ubica en la esquina de calle Angamos con Teniente Merino. La obra posee una superficie total construida de 158 metros cuadrados, donde se considera una sala de uso múltiple, oficina, dos baños con accesibilidad para personas con movilidad reducida, dos bodegas, cocina con acceso a patio cubierto, un quincho para actividades al aire libre, además de áreas verdes y una zona de estacionamiento.