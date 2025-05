Diputado Calisto y Dirigentas celebran entrega de subsidios para el comité Las Quilas II de Puerto Aysén

Las dirigentes del Comité Las Quilas II de Puerto Aysén y el diputado Miguel Ángel Calisto celebraron la entrega de 24 subsidios de vivienda, un hecho que permite acercar a estas familias aconcretar el sueño de la casa propia, lo que fue resaltado por el legislador quien ha estado apoyando este proyecto desde que comenzó en 2017.

Puerto Aysén.- Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “estamos muy contentos con la entrega de estos subsidios, se entregaron 24, de un total de 94 que ya fueron entregados. Es un paso muy importante para el proyecto habitacional Las Quilas II. Se trata de algo que le cambiará la vida a estas familias de Puerto Aysén.

“Agradezco que nos hayan considerado y hecho parte de este proyecto habitacional, tal cual como lo hicimos antes también con los comités Rucamew, El Canelo, Unión Verdad y Justicia, El Nogal y Llave Soñada, Calafate, Sueño Patagona, Amuyén 1, Amuyén 2, Villa Cordillera, Villa Cerro Cordón, muchos proyectos habitacionales muy importantes en Puerto Aysén que hoy día se han concretado y ya tienen sus casas”.

Con respecto a otros proyectos, el diputado señaló que “lo mismo hemos hecho también en Villa Aysén, en Villa Chiloé, en otros sectores en los cuales hemos ido trabajando. Por lo tanto, feliz de poder participar de estos procesos de viviendas sociales y que le cambien la vida definitivamente a nuestras familias. Esperamos lo mismo para Chile Chico prontamente con los proyectos de Rucantú, Viento Patagón, Sueños del Chelenko, y también la Chacra G1 en Coyhaique, que está con un avance bastante considerado. Y por supuesto la Chacra 40, con tres comités, 380 familias que también están a la espera de sus viviendas. Así que muy contento y sobre todo yo creo que tenemos que seguir focalizando recursos para mejoramiento y compra de terrenos, y para subsidio habitacional”.

Por su parte, Liliana Peña, representante legal del proyecto Las Quilas, “nos encontramos aquí con la entrega de 25 subsidios que van a estar incorporando nuestro proyecto, así que yo me encuentro contenta, feliz, porque ya nos está quedando súper poco para iniciar las obras en este proyecto que se inició el año 2017. Como representante legal obviamente hay una felicidad, un orgullo porque la gente confía plenamente en que los representa. Así que yo de mi parte contenta por poder darle a estas familias hoy en día la alegría de estar recibiendo su subsidio”.

“Dar las gracias también al diputado Calisto, que él desde un inicio, cuando comenzamos con este proyecto siempre nos ha estado apoyando. Hoy en día no pudo estar presente porque obviamente tiene sus trabajos en Santiago, así que darle las gracias formalmente. Me hubiese gustado haberlo dado personalmente, pero por temas de trabajo no se cuenta”, indicó la dirigenta.

Finalmente, Sara Valdivia, Presidenta del Comité de Vivienda Las Quilas II, aseguró que “este comité comenzó en 2017, quiero agradecerle en este momento muy especial, donde ha sido una entrega importante de subsidios para una lista de espera que teníamos en el proyecto, y quiero agradecerle al diputado Miguel Ángel Calisto, que ha sido 100% positivo en este grupo, donde nos ha apoyado, donde nos ha gestionado reuniones, donde se ha preocupado de audiencias desde que él está como diputado de la Región”.