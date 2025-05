Alcalde Martínez entrega antecedentes al concejo municipal sobre irregularidades que podrían configurar notable abandono de deberes del ex edil

En la última sesión de Concejo Municipal de Aysén, este jueves el alcalde Luis Martínez, presentó un informe en que se da cuenta de una serie de irregularidades que habría tenido lugar en la administración anterior, los cuales podrían configurar un notable abandono de deberes.

Aysén.- El documento consistió en la entrega de detalles respecto a siete puntos que son esenciales y que, de acuerdo a la recomendación de la Dirección Jurídica, debiesen ser investigados ya que podrían ser objeto de procedimientos disciplinarios.

Al respecto, temas tan sensibles, como es hoy por hoy la situación en el cementerio local, donde dado los evidentes problemas de drenaje del terreno, que provocaron exceso de agua y eventuales daños a los féretros, que culminó con el malestar de decenas de familias y que, sin duda, hace relación a un tema especialmente social y humano. Según se evidenció en la presentación, el director de Obras habría realizado ya en 2023 diversas advertencias al alcalde de la época, indicando que inclusive esto podría generar demandas judiciales. Sin embargo, la respuesta fue tajante. La instrucción -a través de memorándum- fue avanzar en la ejecución del proyecto “Ampliación y Mejoramiento Cementerio Municipal de Puerto Aysén” tal cual estaba siendo desarrollado. Situación que hoy se encuentra con orden de sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.

Otro punto relevante corresponde a los saldos no acreditados por parte de la que fuese la Dirección de Educación Municipal, posteriormente disuelta tras la puesta en marcha en la región del Servicio Local de Educación Pública, SLEP.

La grave situación financiera del ex DEM asciende a la suma de $1.230.566.145.-, que refiere a saldos no acreditados y rechazados de caudales o efectos públicos provenientes de la gestión del ex DEM, los cuales presumiblemente fueron destinados a fines diversos a los que estuvieron encomendados, generando entorpecimiento y daño en la administración municipal. Situación que fue expuesta ante el Concejo durante abril de 2025, mismo día en que se efectuó la denuncia respectiva ante el ministerio público.

Otros aspectos considerados dentro de la reseña presentada, apuntan a perjuicio patrimonial al municipio por numerosos despidos ilegales y pago de indemnizaciones en causas laborales, que alcanzaron los $60.087.641.-, más reajustes e intereses. Asimismo, realización de contrataciones sin ajustarse a los procedimientos administrativos, no contar con los antecedentes de respaldo por los eventuales trabajos realizados, y entrega o donación irregular a particulares de tubos yoder de propiedad municipal. A lo que se suma, decenas de procedimientos disciplinarios atrasados y/o sin tramitar; tratos directos millonarios adjudicados a persona natural sin experiencia; y, finalmente, préstamos de dinero solicitados por ex alcalde a sus directores de confianza para fines personales.

El actual alcalde, Luis Martínez, señaló al respecto que esta presentación responde a transparentar la situación que actualmente se vive al interior del municipio, así como resguardar la probidad institucional. “Hoy hemos presentado al concejo municipal un informe con varias irregularidades que vienen de la administración anterior, y que tienen que ver con notable abandono de deberes. Más que nada, para que el concejo tenga los antecedentes en su poder y pueda realizar las presentaciones que ellos crean necesarias”.

Agregó que “esto es importante, especialmente cuando se trata del Tribunal Electoral Regional (TER), cuyos plazos son más acotados, y que en este caso se cumplen el próximo mes. No así las judicializaciones que pudiesen llevarse hasta los cinco años. Quisimos entregar este insumo para que los concejales realicen las acciones que estimen pertinentes, para salvaguardar al municipio de las pérdidas que ha tenido, y regularizar todas esas situaciones que nos significó tomar una municipalidad desordenada y endeudada”, finalizó.