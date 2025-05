Academia Ecoterráneo abre convocatoria 2025 para ideas innovadoras en Aysén

Impulsada por Corfo y Geogama, la Academia Ecoterráneo es la primera incubadora de negocios regional en Aysén y busca acompañar a emprendedores y emprendedoras que quieran transformar el territorio a través de la innovación.

Puerto Aysén.- Por tercer año consecutivo, la Academia Ecoterráneo —la primera incubadora de negocios regional impulsada por Corfo en Aysén— abre su convocatoria para apoyar a quienes quieran transformar sus ideas en proyectos innovadores con impacto territorial.

Cofinanciada por la empresa aysenina Geogama y con el respaldo de Corfo, esta incubadora ha acompañado desde 2022 a más de 100 proyectos en sus etapas iniciales. A través de formación especializada, asesorías personalizadas y acceso a redes de apoyo, ha contribuido a que emprendedores y emprendedoras de toda la región validen sus ideas, formalicen sus negocios, se proyecten hacia nuevos mercados y postulen a financiamiento público y privado.

Al respecto, Humberto Marín Leiva, director de Corfo indicó que el desarrollo regional no solo depende del financiamiento, sino también del conocimiento, las redes y el acompañamiento estratégico. “Por esta razón es que desde 2022 impulsamos la Academia Ecoterráneo, la primera incubadora de negocios regional en Aysén, como una puerta de entrada para transformar buenas ideas en proyectos reales con impacto territorial. Hoy, tras acompañar a más de cien iniciativas locales, reafirmamos nuestro compromiso con quienes sueñan con emprender desde Aysén para el mundo.

CONVOCATORIA 2025

Para esta edición, el programa se desarrollará durante seis meses, con actividades presenciales en Coyhaique y Puerto Aysén, y cobertura online para facilitar la participación desde otras localidades. La formación contempla ocho módulos enfocados en ventas, marketing, finanzas, formalización, presentación de proyectos (pitch) y herramientas digitales. A ello se suman asesorías individuales con especialistas en innovación y emprendimiento, orientadas a fortalecer cada iniciativa según su etapa de desarrollo y necesidades específicas.

Marcela Vidal, gerente de Ecoterráneo, subraya que esta instancia representa una verdadera puerta de entrada para quienes desean emprender con propósito. “Nuestro objetivo es apoyar a personas con ideas innovadoras, que quieran escalarlas y generar impacto regional o nacional. A través de talleres, asesorías y un acompañamiento cercano, les ayudamos a pasar de una idea a un proyecto con estructura y proyección real.”

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que cuenten con una idea de negocio innovadora y con potencial de crecimiento, pero que aún no hayan formalizado su emprendimiento ni generado ventas.

“Este programa no entrega financiamiento directo, pero sí algo mucho más valioso: conocimiento, redes y acompañamiento experto. Sabemos que muchas veces una buena idea necesita guía para transformarse en un verdadero proyecto. Eso es lo que ofrecemos aquí”, agrega Vidal.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 27 de mayo y se pueden realizar en el sitio web www.ecoterraneo.com o a través de las redes sociales de Ecoterráneo Cowork. Quienes necesiten orientación para postular pueden acercarse a las oficinas ubicadas en Teniente Merino 710, frente a la plaza de Puerto Aysén.