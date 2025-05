Alcalde Martínez “Los sumarios administrativos ya han sido iniciados y no voy a dar juicios por adelantado”

De los 39 nombres emitidos por la CGR, 30 corresponden a funcionarios de la ex Dirección de Educación Municipal, por ende, hoy a cargo del SLEP. Mientras que otros tres, se habrían retirado o jubilado previo a conocer la información. Siendo seis quienes actualmente desempeñan funciones al interior del municipio aysenino.

Aysén.- Referente al informe emanado en los últimos días por la Contraloría General de la República, en que se da cuenta de la existencia de numerosos funcionarios públicos a nivel país, quienes habrían salido al extranjero estando con licencia médica. En el caso particular de la municipalidad de Aysén, y tras haberse hecho pública la misiva que remitieron al alcalde de la comuna, Luis Martínez, los concejales Tatiana Villarroel y Jorge Figueroa, en que solicitan antecedentes dado que Contraloría señala que se trataría de, al menos, 39 casos, mientras que el edil, sindica que “son menos de 10”.

En el marco de su programa radial “Sigamos Creciendo”, en videollamada desde Islas Huichas, este martes y tras ser consultado por la situación, el alcalde de Aysén, Luis Martínez, señaló que “más allá de que Contraloría tenga uno u otro número, cuando uno redacta una carta, hay que hacerlo lo más informado posible. Para eso, basta que se llame a este alcalde. Los concejales tienen línea directa conmigo”.

Sobre la materia, para contextualizar se trataría de hechos acontecidos durante 2023-2024. “Yo no era alcalde y, al menos, la mitad del concejo actual no eran concejales como para hacer una fiscalización tan acuciosa, que es lo que se debe hacer”.

Añadió la primera autoridad comunal que el día jueves 22 de mayo llegó desde Contraloría General de la República un oficio con carácter de confidencial, “que nos indica que 39 funcionarios tienen esta condición de haber salido del país, estando con licencia médica. Al depurar la lista, nos encontramos con 30 funcionarios que pertenecían a la Dirección de Educación Municipal, ex DEM, que hoy día no son funcionarios municipales, sino del Servicio Local de Educación Pública. Ese acto administrativo de informar al SLEP ya está hecho, para que ellos tomen las acciones pertinentes”.

Explicó que “nos quedan nueve funcionarios, de los cuales tres se han retirado o han jubilado”. Nos quedan seis, para quienes ya hemos generado la instancia de sumario administrativo, tal cual se nos indicó desde la Contraloría”.

Martínez Gallardo agregó que “hay una investigación, ya están asignados los fiscales para los seis casos, y para los otros tres que pertenecieron al municipio, aunque hoy no estén. Tomamos las acciones inmediatamente, tal cual hacemos en todo tipo de cosas. También informé la semana pasada sobre una serie de irregularidades que habrían tenido lugar en la anterior administración, como las horas extras que se pagaron a las personas de confianza del alcalde anterior”.

En este sentido, el alcalde enfatizó en que “esta es la verdad de lo que ocurre en el municipio. Nosotros no vamos a hacer ningún acto fuera de la ley, pero tampoco vamos a demonizar a estos funcionarios, hasta que no haya culminado la debida investigación. Hoy día, este tema se encuentra en la Dirección Jurídica, y por más que la gente nos pida, que los concejales nos pidan, no podemos entregar nombres. El documento es oficial, y así lo mantendremos. Además, yo debo ser quien al final tome decisiones, y no voy a dar juicios por adelantado”.

Sobre los próximos pasos, la autoridad edilicia explicó que a su retorno del litoral aysenino deberá reunirse con el gremio municipal a quien informará sobre todo lo acontecido respecto a esta situación. Asimismo, “en la siguiente sesión de concejo municipal toda esta información estará. No tenemos problemas en contestar, no hay nada oculto para que el concejal haga su labor. Es muy bueno que se fiscalice, de hecho, hay que continuar fiscalizando lo que todavía nos deben desde la administración anterior. Por lo pronto, seis son los funcionarios de un total de 350 que son los que trabajan en el municipio, y yo no voy a usar adjetivos calificativos contra ellos o su desempeño, mientras no esté la investigación, la cual como señalé ya ha sido iniciada”, finalizó.