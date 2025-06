Municipio en Terreno se traslada hasta Valle Laguna en comuna aysenina

Hasta el sector Valle Laguna arribó este miércoles el edil aysenino, Luis Martínez, conjuntamente a profesionales de diversas reparticiones municipales en el marco de una nueva edición de “Municipio en Terreno”. Actividad inserta en el trabajo de la institución local, y cuyo objetivo apunta a acercar los servicios hasta los vecinos y vecinas, en cada uno de sectores hasta donde se extiende la geografía comunal de Aysén.

Aysen.- De esta manera, personal correspondiente al área social de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Seguridad Pública, Aseo y Ornato, Turismo, Secretaría Comunal de Planificación, y Secretaría Municipal, entre otros, fueron parte de este terreno, donde fueron recibidos por las familias que allí residen; con quienes se congregaron para conversar sobre las diversas necesidades y requerimientos en su sector, destacando temáticas como son la recolección de residuos domiciliarios, electrificación, y la proyección de turismo.

“Quiero destacar la sinceridad del alcalde, que es muy importante para nosotros como junta de vecinos. Que no se nos venga a prometer algo que no se va a hacer y, en ese sentido, estoy muy conforme con lo que se nos dijo. A partir de ahora iniciamos un trabajo con el alcalde, a través de distintas ideas en las que, estoy seguro que nos van a apoyar. Pudimos resolver dudas, yo quedé absolutamente claro con todas las consultas que tenía”, indicó el vecino, Marcelo Berner.

Agregó que “una de las problemáticas que tenemos hoy en Valle Laguna es el desecho de los residuos domiciliarios. Al respecto, se nos brindó una solución que, si bien, no será inmediata, podrá funcionar a mediano plazo, lo cual ya es significativo. Respecto al turismo, creo que hay harto que podemos hacer. Habemos muchos pobladores que tenemos orilla de río u orilla de lago, y cada año vienen muchos turistas, por lo cual, es un nicho importante para desarrollar”.

Por su parte, el alcalde Luis Martínez, relevó tras el encuentro sostenido con los pobladores que “este es un sector que tiene poco más de cien habitantes, pero que está un poco olvidado en nuestra comuna misma, aunque estemos tan cerca. Hemos tomado diversos compromisos en los cuales, por supuesto, trabajaremos encarecidamente a fin de lograrlos. Estamos muy contentos de visitar todas las localidades de la comuna, porque es uno de los compromisos que alcanzamos cuando iniciamos esta administración, con un trabajo en terreno que es el sello que nos caracteriza”.

CONSTITUCIÓN COMITÉ FOTOVOLTAICO

En la oportunidad, participó la dirección Secretaría Municipal, SECMUN que, a través de sus funcionarias -quienes actuaron como ministras de fe-, y con la presencia de los vecinos, propiciaron la constitución del comité fotovoltaico de la localidad, el cual será de vital importancia para poder acceder a futuros proyectos en pos de mejorar su calidad de vida.

Así lo manifestó Juan Claudio Vega, presidente de la Junta de Vecinos de Valle Laguna, quien destacó la visita del edil y equipo municipal. “La visita del alcalde fue impresionante, que haya llegado acá con nieve y lluvia lo hace más grande. Nosotros creemos en el alcalde, así que hoy se cumplió un sueño. Habían muchos vecinos que no teníamos luz, y hoy se creó un nuevo comité, lo constituimos así que mucho más feliz quedó el sector. Conocimos al alcalde, a los funcionarios. Hicimos convenios de trabajo, de visitas, así que muy contentos”.

Finalmente, Camila Olave, parte de la directiva del Comité Fotovoltaico N° 3, indicó que “parte de lo que conversamos con los vecinos es que el compromiso del municipio es totalmente notable tanto por la distancia, el quipo que vino pese al clima, está cayendo nieve, hace muchísimo frío, el trayecto que recorrieron para llegar hasta acá. Para nosotros como comunidad es súper importante y muy valorable”.