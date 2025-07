En Puerto Aysén se realizó Taller Energía Segura para Mujeres

Como parte del trabajo que desarrolla la Mesa Energía + Mujer de la Región de Aysén liderada por la Seremi del Energía, se realizó en Puerto Aysén el taller “Energía Segura para Mujeres”, el que tuvo como finalidad empoderar a mujeres en el uso eficiente y seguro de la energía en sus hogares, promoviendo hábitos responsables y sostenibles en el consumo energético que contribuyan al ahorro familiar y al cuidado del medio ambiente.

Aysén.- Al respecto el Seremi de Energía de Aysén, Tomás Laibe, señaló que “esto es parte de las tareas que tenemos como Gobierno, en impulsar el desarrollo energético con las mujeres, para que no sea un sector masculinizado como el que hoy tenemos. Esto es un compromiso que hicimos en la Mesa Energía Más Mujeres, una mesa en la que participan distintas dirigentas mujeres, que nos han pedido precisamente ir en ayuda de las mujeres que a veces en sus hogares, como jefas de hogar, no tienen las herramientas y dependen de un eléctrico, de un hombre y por lo tanto no tienen la suficiente autonomía. Vamos a seguir trabajando por más derechos para las mujeres y un desarrollo energético inclusivo”.

La actividad fue posible gracias al trabajo colaborativo entre la Seremi de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la empresa Edelaysén, y Fundación PRODEMU, y contó con la activa participación de 24 mujeres. “Nos encontramos aquí en la Sede de Puerto Aysén, realizando un trabajo colaborativo, en el cual nos ha invitado a participar la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, a quién quiero aprovechar de agradecer también por hacernos parte de esta mesa de trabajo, donde pudimos desarrollar una charla un taller informativo de capacitación y bien práctico con diversos agentes que son parte de la Mesa de Energía, y pudimos convocar a un número importante de mujeres de la localidad de Puerto Aysén que son parte de la oferta programática de la institución, y que sin duda estas acciones fortalecen la autonomía económica de cada una de ellas” indicó la Directora Regional de Fundación PRODEMU, Ingrid Osorio Santana.

La iniciativa contempló tres charlas, estando la primera de ellas a cargo de la profesional de la SEC María Teresa Palma, quién abordó los riesgos domiciliarios asociados a una incorrecta manipulación de gas licuado, buenas prácticas y consejos en caso de fuga de gas. La segunda charla fue dictada por la profesional de Edelaysen, Sofía Vidal, quién expuso sobre los riesgos eléctricos en el hogar, elementos de protección domiciliaria, sobrecarga, sobre potencia entre otros temas. Mientras que el profesional de la Seremi de Energía, Nicolás Carbone entregó consejos prácticos de eficiencia energética para el hogar.

Adriana Bórquez, asistente del taller recalcó que “muchas veces no tenemos los recursos y medios para contar con un electricista constantemente en nuestros hogares, y hacer las mantenciones que se requieren. Hemos solicitado a la Seremía que ha sido bienvenida la petición, de formar nuevas electricistas mujeres para la comuna, y eso nos ayudaría bastante a nuestra independencia, así que muy agradecida con los talleres impartidos el día de hoy”.

Para finalizar la jornada, las participantes recibieron un Kit de Eficiencia Energética entregado por la Seremi de Energía de Aysén, que incluye dos ampolletas LED, un sello de puertas y ventanas, un alargador con interruptor, un cuaderno con consejos de eficiencia energética para el hogar, y una bolsa reutilizable.