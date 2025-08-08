Mowi abre sus puertas a niños de Aysén en una experiencia educativa única al interior de sus instalaciones productivas

Con juegos, realidad virtual y contacto directo con el mundo del salmón, la compañía busca acercar su labor a las familias de la región.

Aysen.- Con el objetivo de acercar la labor productiva a las comunidades locales y fomentar el aprendizaje sobre la industria desde la infancia, Mowi ha puesto en marcha una innovadora jornada educativa en su planta de Aysén, que contempló la participación de más de 50 niños, junto a sus familias y colaboradores.

La actividad incluyó un recorrido completo por las instalaciones, charlas de seguridad adaptadas a menores de edad, experiencias de realidad virtual sobre el ciclo del salmón y una serie de dinámicas lúdicas que permitieron a los más pequeños aprender, jugar y compartir en un ambiente seguro y cercano.

“El día de hoy quisimos abrir las puertas de Mowi para que las personas se acerquen a la compañía, vean dónde trabajan sus papás, sus tíos, sus abuelos, y crear este sentido de pertenencia tan importante. Mostrarles el compromiso que tenemos por lo que hacemos es una forma concreta de vincularnos con nuestras comunidades”, destacó la subgerente de Gestión de Personas de Mowi, Ximena Salinas.

Durante la jornada, los niños recibieron elementos de seguridad adecuados a su edad, como cubrecalzados, cofias y pecheras plásticas, lo que les permitió ingresar a la planta sin riesgos y con acompañamiento permanente de adultos. Además, participaron en actividades como juegos de destreza, desayunos grupales y almuerzos compartidos.

Uno de los momentos más llamativos fue la experiencia inmersiva de realidad virtual, donde pudieron conocer los entornos de agua dulce y agua mar en que se desarrolla parte del ciclo del salmón. Gracias a lentes VR y una dinámica de grupos, los participantes recorren en 360° el mundo acuícola, acercándose de forma innovadora a la actividad que mueve a su región.

“Es bonito ver que se diviertan y puedan conocer el lugar donde uno trabaja. Agradecemos a Mowi por brindarle esta experiencia a los niños, y esperamos que se repita en el futuro”, comentó María Raquel Altamirano, operaria de la planta secundaria de Chacabuco, quien participó junto a su familia.

En esta línea, el subgerente de Procesos de Mowi, Juan Ignacio Aguilera., afirmó que “fue muy enriquecedor ver el interés de los niños por conocer lo que hacemos y cómo trabajamos. Esta fue una oportunidad para mostrarles el compromiso que tenemos con el bienestar de sus familiares. Quisimos que vieran todo el esfuerzo que hacemos para que cada persona regrese sana y salva a su hogar”.