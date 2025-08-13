Gran participación de dirigentes vecinales de Aysén en el “Encuentro de Agentes de Cambio”

La Municipalidad de Aysén planificó un evento que no solo conmemoró a los líderes de toda la comuna, sino que motivó a mejorar sus competencias e invitó a personas que quisieran volverse dirigentes en un futuro.

Aysen.- Durante la semana pasada fue el “Día del Dirigente Social y Comunitario”, una fecha importante para reconocer el esfuerzo de las personas que todos los días trabajan para sus vecinos sin ningún tipo de remuneración, pero con la esperanza de mejorar las condiciones de sus socios y pares.

Por lo anterior, la Municipalidad de Aysén quiso realizar una actividad de reconocimiento a la labor que constantemente realizan los vecinos dirigentes, pero también con la particularidad de que fue un evento abierto al público general, esto con la finalidad de que interesados pudieran aprender o reflexionar sobre el trabajo que realizan estas personas.

Esta actividad tuvo dos objetivos principales, el primero fue de motivación, junto con una sesión de coaching y los discursos de un dirigente y del alcalde de la comuna, Luis Martínez. Luego la jornada continuó con un momento de camaradería y la ambientación de la banda “Fusión Tropical”.

El alcalde Martínez explicó que “hemos querido en conjunto decirles lo importante que son nuestros dirigentes para la comuna, de cómo queremos trabajar con ello, cómo queremos ir amalgamando cada una de sus acciones”.

“También quisimos darles un espacio para la diversión, bailando y conversando entre ellos. Creemos que es la forma de hacer una un primer acercamiento potente entre todos los dirigentes sociales para poder avanzar, así es que los felicitamos en su día”, finalizó el edil aysenino.

Ximena Mario Aguilar, presidenta de la asociación indígena “Licarayén” expresó que “en lo personal, es bueno y bonito que cada dirigente nos encontremos en este tipo de actividad para conocernos, esta es la instancia para que nos reunamos. Igualmente gracias al municipio, muy bueno de su parte, sobre todo el alcalde y su equipo de trabajo que realizó este hermoso momento para compartir”.

Por su parte, Sonia Delgado, secretaria del Club de Adultos Mayores Litoral Austral comentó que “este evento nos da ánimo para seguir adelante, la verdad es que ser dirigente no es fácil. Yo a largo mi vida he sido muchas veces dirigente y tiene lados maravillosos, como también tiene lados ingratos, porque es imposible caerle bien a todos y, yo siempre repito, que podemos hacer mil cosas bien, pero hacemos una mal y todo se viene abajo. Pero lo importante es que no dejemos de luchar porque esa cosa que salió mal nos sirve para pararnos, seguir adelante y siempre aprender de nuestros errores”.