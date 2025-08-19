Blumar conmemora el Día del Dirigente Social en Aysén y refuerza compromiso con el desarrollo local

La compañía destacó el rol esencial de las dirigencias sociales en el desarrollo de sus comunidades, recalcando la importancia del trabajo conjunto para el progreso local y la sostenibilidad de la industria.

Aysén.- La Región de Aysén vivió una jornada especial de encuentro entre dirigentes sociales, autoridades y representantes del sector salmonero, donde se destacó la importancia de fortalecer los vínculos y trabajar de forma colaborativa para impulsar el desarrollo de las comunidades.

En este contexto, Blumar reafirmó su compromiso con las comunidades y el desarrollo regional, participando activamente a través de representantes como su gerente legal, Juan Pablo Oviedo; el subgerente de Sostenibilidad, Felipe Hormazábal; la jefa de Comunidades, Francisca López; la encargada de RRHH en Aysén Waleska Barrientos y la presidenta del sindicato de la planta de salmones, Paola Sanhueza.

La actividad fue una oportunidad para reconocer el esfuerzo y la dedicación de quienes lideran organizaciones sociales en la región, poniendo en valor su capacidad para movilizar a sus comunidades, promover el diálogo y generar soluciones conjuntas a los desafíos que enfrenta el territorio.

“Los dirigentes sociales son piezas fundamentales para el avance de la organización comunitaria. Desde sus barrios y distintos espacios de participación, entregan una labor clave que impacta directamente en el bienestar de sus comunidades y organizaciones”, señaló el subgerente de Sostenibilidad, Felipe Hormazábal.

En línea con la importancia de incorporar al territorio en el desarrollo de la acuicultura, en paralelo a la instancia, también se desarrolló una nueva sesión del Plan Salmón 2050, acompañados de las mismas autoridades, gremios e industrias, en la que se analizaron los principales desafíos que enfrenta la salmonicultura chilena y se proyectaron acciones para consolidar un desarrollo sostenible y competitivo.

Artículos relacionadosMás del autor