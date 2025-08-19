Presidente de Emporcha plantea proyectos estratégicos a Ministro de Hacienda

El presidente de la Empresa Portuaria Chacabuco, Enrique Runin, participó en la Cuenta Pública Participativa 2025 del Ministerio de Hacienda en Coyhaique, destacando los anuncios y presentando proyectos estratégicos para la región de Aysén.

Aysen.- El ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la subsecretaria de la cartera, Heidi Berner, encabezaron en el Centro Cultural de Coyhaique la Cuenta Pública Participativa 2025, dónde se reunieron autoridades, gremios, organizaciones civiles y representantes de empresas públicas y privadas de la región de Aysén, quienes conocieron el estado de las finanzas públicas y los indicadores económicos del país.

A nombre de Emporcha, asistió el presidente de la empresa, Enrique Runin, quién indicó que estos espacios son relevantes para que las regiones extremas puedan plantear sus necesidades directamente a las autoridades centrales. “Es importante que Puerto Chacabuco esté presente en este tipo de instancias, porque nos permite visibilizar nuestras prioridades y articular proyectos con impacto real en la comunidad”, señaló.

Luego de la presentación, el presidente de Emporcha sostuvo un breve encuentro con el ministro Mario Marcel, donde abordó proyectos estratégicos para Puerto Chacabuco. “Le manifestamos que estamos trabajando la posible incorporación de un proyecto de ampliación del muelle número uno dentro del PDZE, porque tendría una gran importancia para el desarrollo portuario y económico de la región”, afirmó. Tras el diálogo con el ministro de Hacienda, Runin resaltó la disposición de la autoridad para escuchar las necesidades de la región.

Durante la jornada, también se desarrolló una reunión entre la subsecretaria Heidi Berner y empresarios locales, en la que se presentaron medidas y proyectos de ley orientados a apoyar a las pequeñas y medianas empresas, especialmente en materia tributaria. Según el presidente de Emporcha, estas propuestas fueron bien recibidas por el sector privado.

La actividad finalizó con la entrega, por parte de la Cámara Chilena de la Construcción de Coyhaique, de un documento con sugerencias y medidas para el desarrollo de Aysén. Con estos encuentros Emporcha mantiene su compromiso de seguir trabajando junto a autoridades y actores regionales para impulsar proyectos que fortalezcan la conectividad y el crecimiento económico en la zona.