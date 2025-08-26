Con entretenida actividad sensorial continúa celebrando su aniversario jardín “Creciendo Contento” de Aysén

Ya son 16 los años que cumple el jardín infantil “Creciendo Contento” de Puerto Aysén, recinto donde todo su equipo ha preparado una serie de actividades para que los niños y niñas, protagonistas principales de cada iniciativa, disfruten al máximo, interactúen con sus compañeros y educadoras.

Puerto Aysen.- Una de las actividades más entretenidas, que buscan una mejor integración de los párvulos con su entorno, utilizando sus sentidos para explorar y conocer distintos conceptos es interactuar en un espacio creado exclusivamente para ello, la sala sensorial. Jornada donde los niños y niñas de los distintos niveles son parte y disfrutan cada experiencia.

La directora del establecimiento, Tamara Melo Báez, destacó que en este día se cumplen los 16 años del jardín “Creciendo Contento”.

“El día de hoy estamos celebrando nuestro aniversario, cumplimos 16 años y lo hemos celebrado durante estas dos semanas, así que hemos tenido diversas experiencias de aprendizaje con los niños y niñas de distintas temáticas. Como siempre generalmente estamos realizando experiencias en relación al arte, a la cultura, porque nuestro sello es artístico con la interacción en la naturaleza. Entonces, el día de hoy los niños y niñas están explorando mediante lo sensorial, mediante la pedagogía de la luz que se desarrolla aquí en el jardín Creciendo Contento”.

Los pequeños están felices con las actividades, a lo que se suma el compromiso de sus padres y familia, enfatizó la directora del jardín. “Súper contentos en estas actividades que generalmente también son con mucho apoyo de las familias, las familias han aportado mucho en en asistir de manera presencial y también desde el hogar. Hemos tenido actividades en relación a la música también y las familias han participado bastante trayendo, por ejemplo, los niños han venido vestido de sus artistas favoritos, de distintos estilos de música. Han podido escuchar música clásica con invitados de otras escuelas, rock y entre muchos otros estilos de música esta semana”.

Las permanentes iniciativas y metodologías de aprendizaje es algo que destaca Tamara Melo, invitando a que conozcan el trabajo en el jardín y así matriculen a sus pequeños.

“Los niños y niñas han disfrutado de mucha arte y cultura en el jardín, se vive mucho esto porque justamente es lo que es el jardín creciendo contento. Yo por eso invito a todas las familias que todavía quizás no se atreven a asistir al jardín infantil, los dejo invitados porque este tipo de experiencias como la que se está realizando ahora es algo muy lindo. Es la pedagogía del asombro, los niños ingresan al aula, se asombran con todos los recursos materiales que hay en el espacio, cosas que quizás no lo van a poder hacer si están en la casa. Entonces, el beneficio de venir al jardín infantil es que justamente van a tener elementos y experiencias como esta”.

Para los próximos días se espera realizar una actividad sorpresa, utilizando muñecos gigantes y donde una vez más los niños y niñas esperan interactuar con el entorno y la comunidad de Aysén, concluyó la directora del jardín “Creciendo Contento”, Tamara Melo.