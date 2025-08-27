INACAP Coyhaique y AquaChile celebran la cultura chilena junto al sindicato de mujeres “Del Mar”

En vísperas de las Fiestas Patrias, INACAP Sede Coyhaique, en colaboración con la empresa AquaChile, realizó una significativa actividad en el taller de Gastronomía, dirigida al sindicato de mujeres “Del Mar” de Puerto Chacabuco. Esta instancia se enmarca en el convenio de colaboración entre ambas instituciones, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la academia y las comunidades locales.

Aysen.- Durante la jornada, las participantes se dedicaron a la preparación de tradicionales empanadas de pino al horno y alfajores de maicena, platos emblemáticos de la cocina chilena. La actividad fue guiada por el docente César Silva, quien acompañó a las asistentes en una experiencia práctica y enriquecedora.

“Nunca había estado en una cocina tan equipada, y aprender a hacer empanadas con técnicas profesionales fue algo que me encantó. Me voy feliz y agradecida”, comentó Lucerina Ruiz, integrante del sindicato de mujeres “Del Mar”.

La gestión de esta actividad fue liderada por Bernardita Lazo R., Área de Comunidades Aysén de AquaChile, quien destacó el valor de este tipo de encuentros “Creemos firmemente en el poder de la colaboración. Esta actividad no solo rescata nuestras tradiciones culinarias, sino que también genera espacios de aprendizaje y empoderamiento para las mujeres de nuestras comunidades.”

Por su parte, el Director de la carrera de Gastronomía de INACAP Coyhaique, Gabriel Aguayo, valoró la instancia como parte del compromiso institucional con la formación integral “Estas experiencias permiten que nuestros docentes se vinculen con el entorno, compartiendo conocimientos y aprendiendo de la riqueza cultural de nuestra región. Es parte de nuestra misión como institución educativa.”

Con actividades como esta, INACAP Coyhaique reafirma su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo territorial, promoviendo iniciativas que enriquecen la formación de sus estudiantes y fortalecen los lazos con la comunidad.