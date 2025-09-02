Puerto Aysén: Calisto se reúne con Comité de Electrificación Rural de Bahía Acantilada y llama al Gobierno a invertir en servicios básicos

En una reunión con el comité de electrificación rural de Bahía Acantilada, el diputado Miguel Ángel Calisto reafirmó su compromiso con las más de 300 familias que han comprado terrenos en la zona y que enfrentan un complejo problema de acceso a la energía eléctrica. Durante el encuentro, que contó con la presencia de representantes del gobierno regional y el municipio, el parlamentario enfatizó la necesidad de una mayor intervención estatal para garantizar este servicio básico.

Puerto Aysen.- El diputado Calisto destacó que la electrificación de Bahía Acantilada, considerado un balneario de Puerto Aysén, es “fundamental” y no debe recaer únicamente en las familias. “Nosotros creemos que es esencial que sea el propio Estado el que participe de la proyección de esta extensión de línea eléctrica”, afirmó. El objetivo de la reunión fue precisamente coordinar a los distintos entes para encontrar un mecanismo que permita extender la red, dada la existencia de al menos tres comités de electrificación que operan en el área.

Calisto señaló que una de las vías de solución podría ser a través de un comité de electrificación rural que opere en la línea principal, lo que facilitaría la extensión del servicio a las parcelaciones aledañas. El diputado también aprovechó la instancia para cuestionar el rol de las empresas eléctricas. “Esto abre un debate respecto del rol que tienen que cumplir las eléctricas. Las eléctricas tienen que tener, aumentar, sobre todo, la concesión del territorio, de tal manera que el Estado no tenga que invertir en estos costos y, además, los tiempos, porque los tiempos de los comités de electrificación rural son muy extensos,” indicó.

Por su parte, la presidenta del Comité Pro Adelanto de Bahía Acantilada, Johanna Barrientos, valoró la presencia de las autoridades y la gestión del diputado. “Hoy tenemos autoridades invitadas, incluyendo al diputado Calisto, por un problema de electrificación que enfrentamos. La comunidad sabe que aquí no hay luz, y eso es una necesidad fundamental para cualquier persona que tiene su hogar,” explicó. Barrientos expresó su profundo agradecimiento a Calisto por su apoyo. “Le agradecemos mucho la gestión que ha tenido con nosotros y nos ha apoyado. Estamos muy agradecidas de él,” concluyó.

La reunión concluyó con el compromiso de las autoridades y los vecinos de seguir trabajando de manera conjunta para destrabar los obstáculos burocráticos y técnicos que impiden el avance del proyecto. Se acordó establecer una mesa de trabajo permanente para evaluar alternativas de financiamiento e implementación que permitan llevar la energía eléctrica a las más de 300 familias de Bahía Acantilada en el menor tiempo posible, sentando un precedente sobre la importancia de la colaboración público-privada en la solución de las problemáticas de las comunidades.