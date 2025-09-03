Aerogeneradores arriban a EMPORCHA para proyecto eólico Alto Baguales

El arribo de aerogeneradores al puerto de Chacabuco marca un nuevo hito en la construcción del proyecto de energía limpia, el cual fortalecerá la matriz energética renovable en la región de Aysén.

Puerto Chacabuco.- El puerto de Chacabuco, administrado por la Empresa Portuaria Chacabuco, recibió esta semana los aerogeneradores que serán instalados en el Parque Eólico Alto Baguales, en Coyhaique. El proyecto, impulsado por Edelaysén del grupo Saesa, forma parte de la estrategia regional de avanzar hacia la generación limpia y reducir la dependencia del diésel, consolidando a Aysén como un polo de energías renovables en el sur del país.

El presidente de Emporcha, Enrique Runin, destacó la logística y el compromiso del puerto para hacer posible la operación, subrayando que se dispuso de personal, infraestructura y muelles para apoyar el proceso. “Como puerto estamos a disposición de nuestro cliente y agradecidos al grupo Saesa por este tremendo proyecto que beneficia a los habitantes de la región y al medio ambiente a nivel mundial”, afirmó.

El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana, resaltó la relevancia de la obra para la seguridad energética local, recordando que permitirá diversificar la matriz y enfrentar los vaivenes de los precios internacionales. “Este es un proyecto que aporta verdaderamente a la región, porque nos permite tener mayor disponibilidad de energía proveniente de una fuente limpia y descarbonizar nuestro modelo actual”, indicó.

En tanto, el gerente de inversiones de Edelaysén, Leonardo Morán, precisó que tras el arribo comienza el traslado de los equipos hacia Coyhaique. “La instalación de los aerogeneradores está programada para marzo-abril del 2026, y la idea es que el parque esté en servicio a fines de junio del próximo año”, señaló, destacando el carácter estratégico de la obra para el sistema mediano de Aysén.

Por su parte, el delegado presidencial regional, Jorge Díaz, valoró la alianza público-privada que respalda el proyecto y sus efectos directos en la calidad de vida de la población. “Lo que vamos a hacer acá es aumentar la oferta eléctrica para que la gente de Aysén disponga de mayor energía y mejores oportunidades de emprendimiento”, aseguró.

Con este hito, Aysén avanza hacia una matriz energética más limpia y segura, donde iniciativas como Alto Baguales se transforman en referentes del compromiso regional con la descarbonización. La llegada de los aerogeneradores confirma que el territorio cuenta con la infraestructura, la capacidad y la voluntad de seguir liderando en energías renovables.