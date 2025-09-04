Empresa aysenina pone en valor rol de la Mujer en el rubro de la construcción

Un importante proyecto habitacional es el que desarrolla por estos meses la empresa “Bellavista” de Puerto Aysén, entidad encargada de ejecutar las 103 viviendas, correspondiente a tres comités que pronto verán sus casas finalizadas.

Puerto Aysen.- El complejo habitacional lleva gran avance en relación al contrato establecido, lo cual se debe al empeño y dedicación de cada uno de los trabajadores, donde un porcentaje importante tanto del área administrativa como en terreno corresponde a mujeres.

Esto último es algo que pusieron en valor desde la constructora, “particularmente es una práctica que la constructora Bellavista lleva ya hace un buen tiempo y en este proyecto particularmente le puedo comentar que ha sido bastante positivo el aporte de las trabajadoras dentro del avance y dentro de lo que lleva una relación laboral”, señaló Héctor Sánchez, profesional residente de la obra de la empresa Bellavista.

En su reciente visita a los trabajos de más de cien casas que construye esta empresa en Puerto Aysén, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz, también tuvo palabras para destacar la notoria incorporación de mujeres en estas obras.

“Y son 15 mujeres actualmente en obra que, claro, si uno lo ve en proporción de los 127 trabajadores, quizás no es tanto, pero sí cada vez ha ido aumentando más el trabajo de la mujer como fuerza laboral en este tipo de obra que es algo que también a nosotros nos gratifica. En definitiva, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no solamente se preocupa por la política habitacional y urbana, sino que también somos un reactivador de la economía local y saber que hay gente que está trabajando, que hay bastantes mujeres trabajando en la obra, también permite reactivar la economía y llegar con trabajo al hogar, así que es algo que nosotros valoramos”.

Gabriela Suarez, es una de las trabajadoras de la empresa Bellavista, quien lleva ya más de cuatro años en el rubro de la construcción junto a esta entidad local y se mostró feliz de estar aquí junto a otras mujeres desarrollando su labor.

“Para mí ha sido gratificante trabajar junto con un equipo bastante destacado porque todo el personal se destaca muy bien por su dedicación, compromiso y profesionalismo. Además, no solamente todo lo que es el grupo del personal que está dentro de la constructora, igual es importante destacar la participación femenina, que somos hartas mujeres que trabajamos acá hoy en día, alrededor de 15 y eso es muy significativo. Además, relevar la dedicación que cada una tiene para participar en este proyecto tan importante para estas 103 familias”.

El trabajo en equipo, el buen desempeño tanto en labores administrativas como en terreno, la disponibilidad al trabajo, a las coordinaciones, al avance en pro de la comunidad, es algo que destacan desde la constructora Bellavista en cada una de las mujeres que aquí laboran. Esto sin dejar de reconocer el aporte de los varones y de quienes a diario contribuyen a que una empresa local destaque, en este caso, el rubro de la construcción.