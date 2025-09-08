Alcalde Martínez tras anuncio de recorte presupuestario “El gobierno y el estado una vez más nos ven como el patio trasero de Chile”

El edil rechazó de forma categórica la información emanada desde el ministerio de Hacienda, respecto a una disminución del 6,9% en el presupuesto regional para el año 2026.

Aysen.- El alcalde de la comuna de Aysén, Luis Martínez, manifestó su rechazo al recorte presupuestario anunciado en los últimos días por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que afectará a casi todas las regiones del país.

En este sentido, de acuerdo a la información, Aysén será la más perjudicada, al presentar una rebaja del 6,9% en su arca anual que afectaría gravemente a las comunidades que forman parte de la región. “La verdad es que encuentro impresentable y de una indolencia tremenda esta rebaja que se pretende hacer el próximo año”, señaló el edil porteño. “Es justamente al gobierno regional donde los municipios presentamos una gran cantidad de proyectos. El Fondo Regional de Inversión Local, FRIL; Programa de Mejoramiento Urbano, PMU, dirigido especialmente a nuestros vecinos y vecinas. En nuestro municipio, específicamente, casi 200 empleos salen de acá por lo cual, sin duda, esto nos afectará de sobremanera”, explicó.

La autoridad comunal acusó que esta determinación compromete gravemente el desarrollo local, e impide responder necesidades fundamentales de las comunidades. “Es de una indolencia de parte del gobierno central y del estado de Chile esta resolución. Una vez más nos ven como el patio trasero del país. Pensarán que, porque somos menos habitantes, no tenemos necesidades, o que estamos de acuerdo porque no gritamos. Tal vez sean pocos votos”, expresó.

“Hago un llamado a nuestros parlamentarios y a todas las fuerzas vivas de la región a que tenemos que esta vez ponernos -como se dice- en las coloradas y no permitir que se haga esta rebaja”, finalizó Martínez Gallardo.