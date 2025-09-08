Diputado Calisto llama al Gobierno a avanzar en regularización de sectores rurales para que vecinos accedan a beneficios básicos

El legislador se reunió con vecinos de el sector El Salto, ubicado en el camino entre Puerto Aysén y Chacabuco.

Puerto Aysén.- El diputado Miguel Ángel Calisto visitó el sector de El Salto, ubicado entre Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, donde se reunió con la junta de vecinos para abordar la urgente necesidad de regularizar este poblado, una problemática que afecta a la comunidad por décadas y que les impide acceder a subsidios y servicios básicos.

Tras el encuentro, el parlamentario enfatizó la importancia de apoyar a los sectores rurales que han crecido de manera informal. “El Salto es un sector que tiene más de sesenta años de historia y que hoy día no tiene regularización, y es importante que los poblados que están cercanos a las ciudades grandes de nuestra región tengan regularización, particularmente para que puedan postular a los subsidios de mejoramiento térmico, para que tengan acceso al alcantarillado, la luz eléctrica y a distintos beneficios que hoy día no pueden tener justamente por las limitantes de no estar regularizados”, señaló Calisto.

El diputado anunció que, en conjunto con los vecinos, se organizará una nueva reunión para fines de septiembre, a la que se invitará a todas las autoridades competentes, incluyendo al municipio y al gobernador con sus equipos técnicos. “Vamos a darle relato, fundación y regularización al pueblo de El Salto, particularmente para que puedan tener acceso a los servicios. Sobre todo, porque han llegado, además, muchas personas, muchas familias a vivir a los sectores rurales y, evidentemente, están necesitando elementos básicos, agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, ya se generan problemas con la basura, la mantención de los caminos, en fin, todo lo que significa vivir en comunidad”.

Por su parte, la vecina del sector Jeanette Márquez agradeció la visita del parlamentario y su compromiso con la causa. “Hoy día agradecemos la visita y las gestiones programadas para más adelante. Como se mencionaba, nosotros estamos solicitando una constitución formal de nuestro sector para muchas mejoras que estamos esperando como comunidad. Entre ellos, regularización de varios terrenos en vista del crecimiento de la población. Estamos enfrentados a varios conflictos, a varios inconvenientes como comunidad, de los cuales esperamos respuesta por parte de las autoridades y que esperamos que se concreten en a corto plazo y gracias a la gestión que se está realizando hoy en día”, expresó.

La visita del diputado Miguel Ángel Calisto al sector de El Salto marca un paso importante en la búsqueda de soluciones concretas para una comunidad que por años ha solicitado la regularización de sus terrenos, lo que le permitiría acceder a una mejor calidad de vida y a los beneficios sociales que ofrece el Estado.