Edelaysen realizará trabajos de mejoramiento de la red eléctrica en Puerto Aysén este miércoles 10 de septiembre

Las labores se desarrollarán entre las 11:00 y 17:00 horas en calle Cisnes y población Litoral Austral, con el reemplazo de postes de concreto armado.

Puerto Aysen.- Con el objetivo de reforzar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico, Edelaysen ejecutará este miércoles 10 de septiembre, entre las 11:00 y 17:00 horas, trabajos de mejoramiento de la red en Puerto Aysén, específicamente en calle Cisnes y población Litoral Austral, sector Ribera Sur.

Las faenas consideran el reemplazo de tres postes de madera por postes de concreto armado de 8,7 metros, estructuras que entregarán mayor robustez y seguridad a la red eléctrica de la zona.

Al respecto, Francisco Pavez, jefe de Zona de Edelaysen, señaló: “Nuestra prioridad es mantener y reforzar la red de distribución eléctrica, para que las familias de Puerto Aysén cuenten con un servicio más seguro y confiable. Este trabajo forma parte de nuestro plan de mejoramiento continuo en la región, que busca entregar cada día un suministro de mayor calidad”.

Con estas labores, Edelaysen reafirma su compromiso de seguir trabajando para mejorar la calidad del servicio eléctrico en toda la Región de Aysén. Asimismo, recuerda a sus clientes que pueden contactarse a través de sus canales de atención como página web www.edelaysen.cl, app Edelaysen y línea gratuita 800 600 803.