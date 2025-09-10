Delegado Provincial destaca logros de atletas de Aysén y compromete trabajo coordinado en pro del deporte

Hasta las oficinas del delegado presidencial provincial de Aysén, Rodrigo Moreno, llegó una delegación de atletas de Puerto Aysén acompañados por su entrenador Francisco Coliboro y una apoderada, quienes participaron recientemente en los juegos nacionales escolares en representación del territorio.

Aysen.- En la instancia, pudieron presentarse y contarle en detalle a la autoridad, su experiencia en la competencia realizada en el norte del país. Oportunidad en la que el delegado Moreno, escuchó atentamente a cada uno de los jóvenes y su profesor, estableciendo un compromiso de continuar trabajando en pro del deporte y apoyarlos en la medida de lo posible para futuras actividades.

“Agradecer la visita de estos deportistas, estos pequeños deportistas que van por un tremendo camino. Estuvieron en Santiago y tuvieron unos logros más que positivo, así que, nos representaron como comuna, como provincia y como región. Tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y ver cómo podemos de alguna forma apoyar a estos chicos que van por un excelente camino, así que como delegación, como gobierno solo nos queda apoyarlos para los nuevos desafíos que se les vienen, ya nos estuvieron contando qué es lo que tienen planificado”, señaló el delegado presidencial provincial de Aysén, Rodrigo Moreno.

Por su parte, el profesor Francisco Coliboro, entrenador de atletismo de la comuna de Aysén, puso en valor el trabajo con niños y jóvenes en bien de avanzar y mostrar resultados.

“Tengo pequeños desde los 5 años hasta los 22 años de edad ya compitiendo a nivel regional, nacional y con mira ya internacional también. Estuvimos aquí en conversaciones, los chiquillos estuvieron compartiendo un poquitito de lo que fue la ida al Nacional de los Juegos Deportivos Escolares. Y contento con la reunión, nos brindaron todo el apoyo de poder tener otras vías de financiamiento para que los chiquillos puedan salir a competir, tengan su insumo deportivo. Así que por eso de ese lado súper contento”.

En la actualidad los niños y jóvenes que practican el atletismo, entrenan gracias al apoyo del Polideportivo 21 abril, ya que, en Puerto Aysén aún se carece de un espacio adecuado para entrenar y competir en esta disciplina.

“Así que vamos a trabajar en conjunto y vamos a ver cómo vamos seguimos apoyando para los desafíos que ellos tienen en el día de hoy”, concluyó manifestando el delegado presidencial provincial, Rodrigo Moreno.