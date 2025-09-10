SEC y SEREMI de Energía fiscalizan Fondas y Ramadas en Puerto Aysén

Con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de la comunidad, el Seremi de Energía (s) Felipe Rojas junto al Director Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Hugo Ardiles, realizaron una fiscalización conjunta de las instalaciones eléctricas de las fondas y ramadas ubicadas en el Parque Municipal Isla Díaz de Puerto Aysén.

Puerto Aysen.- Durante el recorrido, las autoridades regionales, supervisaron el correcto funcionamiento de los equipos de generación, tableros eléctricos, protecciones diferenciales y el estado del cableado. Al respecto, el Seremi Rojas indicó que “el día de hoy estamos en Puerto Aysén fiscalizando las ramadas que se van a efectuar en fiestas patrias. Como Gobierno estamos muy comprometidos porque las familias vivan un septiembre seguro, y en ese sentido estamos fiscalizando cada uno de los tableros y lo que está ocurriendo acá en las ramadas. Esto en colaboración evidentemente con el municipio de Aysén que ha hecho un trabajo muy profesional, y junto a la SEC para que finalmente las familias puedan disfrutar de un septiembre muy seguro”.

Por su parte, el Director de la SEC, Hugo Ardiles, destacó que “normalmente en esta época de fiestas patrias lo que hacemos como Superintendencia es implementar un plan robusto de fiscalización de los locales donde las personas se reúnen a celebrar estas fiestas. Específicamente en este minuto nos encontramos en las ramadas de Puerto Aysén, donde vemos que la municipalidad efectivamente ha hecho un trabajo que permite augurar que la gente va a tener unas fiestas seguras”.

En tanto, Jorge Valencia Ingeniero Eléctrico de la Municipalidad de Aysén, comentó: “en este momento nos encontramos trabajando en unos detalles que tenemos acá en las fondas que contempla toda la instalación eléctrica de ramadas, bazares y cocinería. Nosotros empezamos aproximadamente hace tres semanas a trabajar, tiramos todas las líneas de alimentación, ya que cada puesto tiene sus alimentadores, con sus respectivos tableros tierra y los tableros generales para poder controlar todo el circuito”.

Finalmente, las autoridades recordaron que, ante cualquier situación que implique un potencial riesgo en el uso de los energéticos, la comunidad puede efectuar la denuncias a través de la página web www.sec.cl directamente desde el navegador de su celular.