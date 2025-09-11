Más de 1.600 personas participaron en la “Venta Vecino” de Mowi en cuatro localidades de Aysén

Puerto Aysén, Puerto Chacabuco, Melinka y Repollal fueron parte de la iniciativa que permitió distribuir 4.200 kilos de productos a precios preferenciales.

Aysen.- Con gran entusiasmo se vivió la “Venta Vecino 2025” organizada por Mowi en las localidades de Puerto Aysén, Puerto Chacabuco, Melinka y Repollal, donde más de 1.600 personas accedieron a salmón fresco y en conserva a precios preferenciales.

En total, se comercializaron alrededor de 4.200 kilos de salmón, reflejando el interés y la participación activa de las comunidades por estar en una instancia que acerca un producto de calidad internacional directamente a los territorios locales.

El presidente del Sindicato Mowi, Abraham Abad, valoró la recepción de la comunidad y destacó que “este tipo de iniciativas fortalecen la cercanía con nuestros vecinos y permiten que disfruten del salmón que producimos, reconocido en todo el mundo por su calidad”.

Las jornadas se realizaron en espacios facilitados gracias a las alianzas y relaciones que Mowi mantiene con sindicatos y vecinos. En Puerto Aysén, se desarrolló en el Sindicato de Trabajadores de Mowi; en Puerto Chacabuco, en la sede de la Junta de Vecinos Arturo Prat; en Melinka, en la sede del Club Deportivo Naval; y en Repollal, en la Junta de Vecinos local. Estos compromisos reflejan la colaboración de las organizaciones comunitarias en beneficio de la comunidad.

Por su parte, el gerente de Sustentabilidad y Asuntos Públicos de Mowi, Álvaro Pérez, afirmó que “estas instancias reflejan de manera tangible el compromiso de Mowi con el bienestar y desarrollo de sus comunidades vecinas. Nos motiva ver cómo son valoradas, ya que representan un puente directo para compartir con las familias lo mejor de nuestro trabajo.

Por otro lado, Gabriela Chiguay, vecina de Melinka, afirmó que “ha sido muy positivo contar con la venta de salmones en nuestra comuna por parte de Mowi. Gracias a esta gestión, la comunidad ha podido acceder a un producto muy valorado y sería muy importante que otras empresas también entregaran este tipo de servicio, que va en directo beneficio de quienes habitamos y trabajamos en estos territorios extremos”.

La “Venta Vecino 2025” finalizó con éxito en Aysén, consolidando el compromiso de Mowi por mantener un vínculo cercano y activo con sus comunidades vecinas de la XI Región.