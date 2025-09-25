Delegación Presidencial Provincial de Aysén inicia campaña de reciclaje

Este mes de septiembre la Delegación Provincial se capacitò en educación ambiental para iniciar un reciclaje interno con sus funcionarios y funcionarias además de abrir puertas para la comunidad para reciclar pilas y tapas.

Aysen.- Esta iniciativa parte debido a lo relevante que es darle otro uso a los desechos que diariamente se botan y poder darles una segunda utilidad sirve para crear hábitos en los hogares y así posteriormente compartirlos con sus familias. La relevancia de cuidar el medio ambiente se hace cada vez más necesaria en el mundo.

“Como delegación presidencial provincial hemos generado una estrategia con la empresa Bahamondes, la cual se dedica al reciclaje, por lo mismo estamos muy contentos de que hemos iniciado esta nueva alianza. Vamos a ser un punto de reciclaje como Delegación y así poder incentivar a toda la comunidad a reciclar y contaminar menos la provincia. Pudimos visitar la planta de Bahamondes para ver in situ cual es el proceso que ellos desarrollan con mucho agrado nos hemos dado cuenta que es una empresa local con responsabilidad social; es por esto que nos sumamos como delegación a esta iniciativa para en conjunto cuidar nuestro planeta y nuestra provincia, así como lo están realizando otras instituciones públicas para que así todos en conjunto cuidemos el medio ambiente”, afirmo Rodrigo Moreno Rivera, Delegado Presidencial Provincial de Aysen.

Alejandro Bahamondes, dueño de la empresa Bahamondes señaló que, “Hace unos días tuvimos la visita del Delegado de Aysén, a las instalaciones de la planta de reciclaje que está ubicada en el kilómetro 4, llevamos realizando un trabajo conjunto con ellos como también realizamos una inducción de educación ambiental para todos los funcionarios de la Delegación, para que ducha institución parta su reciclaje y no solamente estamos trabajando con la delegación provincial sino con las oficinas de Conaf, SAG y Sercotec e instamos a otras instituciones públicas que se sumen a esta campaña, comentarles que estamos disponibles para sus requerimientos”.

La iniciativa de reciclar es fundamental para mejorar nuestra provincia, la región y el país; por lo mismo generar hábitos pequeños, ayudan de igual forma a crecer en temáticas ambientales.