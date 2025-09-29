Escuelas de Puerto Aysén y Puerto Chacabuco realizaron talleres de robótica con apoyo de AquaChile y Balko

Capacitaciones para docentes, talleres para estudiantes y la entrega de brazos robóticos marcaron la segunda experiencia de este tipo en la Región de Aysén, acercando la tecnología a la comunidad escolar.

La Escuela Litoral Austral de Puerto Aysén y la Escuela Almirante Simpson de Puerto Chacabuco fueron protagonistas esta semana de una nueva experiencia educativa: talleres de robótica realizados gracias a la participación de AquaChile y la colaboración de Balko, conjunto de compañías del sur que trabajan de manera colaborativa para crear y desarrollar soluciones para el mundo acuícola.

La iniciativa contempló capacitaciones para docentes, con el fin de instalar capacidades en las escuelas y permitir que los profesores desarrollen sus propios talleres, además de la entrega de brazos robóticos como material pedagógico. Por las tardes, se llevaron a cabo talleres prácticos con los estudiantes, acercándolos de forma entretenida y dinámica al mundo de la tecnología.

Steffani Yuvano San Martín, jefa de Unidad Técnica Pedagógica de la Escuela Litoral Austral, valoró especialmente el impacto que estas actividades han tenido en su establecimiento: “A partir de la primera ayuda entregada el año pasado por AquaChile y TriChile, este 2025 pudimos realizar el primer taller de robótica en nuestra escuela. En nombre de nuestro director Carlos Alarcón Carrillo, estamos sumamente agradecidos con esta empresa que nos ha permitido desarrollar todas estas habilidades en nuestros estudiantes.”

Ya siendo la segunda vez que se realizan estas actividades en la región, el proyecto se posiciona como un eje fundamental para fortalecer la educación tecnológica en Aysén y abrir nuevas oportunidades de aprendizaje a través de la robótica.

Para AquaChile, el trabajo con las escuelas es una muestra concreta de su compromiso con las comunidades locales. Así lo señaló Bernardita Lazo, líder Comunidades Aysén de la compañía: “Este taller de robótica es una muestra concreta de nuestro compromiso con las comunidades de Aysén. Queremos contribuir a que los estudiantes tengan acceso a herramientas que fortalezcan su aprendizaje y les abran nuevas oportunidades para el futuro.”

Por su parte, Darío Ruz, representante de Abbydeep, empresa integrante de la Colaborativa Balko, destacó el valor de la experiencia para profesores y estudiantes: “Esta experiencia nos demostró que la robótica no solo es tecnología, sino también una herramienta para construir juntos un futuro más innovador. Fue una experiencia enriquecedora y de mucho aprendizaje. Espero que se repitan pronto estas instancias para seguir aportando con nuevas tecnologías a la educación de la Región de Aysén.”

Con este tipo de iniciativas, AquaChile y Balko refuerzan su compromiso con la educación y la innovación tecnológica en Aysén, abriendo espacios para que los niños, niñas y jóvenes de la región desarrollen habilidades que serán claves en su futuro.