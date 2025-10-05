Colegio Santa Teresa comenzó la celebración de sus 30 años al servicio de la educación en Aysén

En la ceremonia se reunió todo el directorio de la fundación educacional Santa Teresa y fue el momento oportuno para inaugurar un patio techado y área de juegos al aire libre.

En dependencias del salón de eventos del establecimiento, el colegio Santa Teresa de los Andes de Puerto Aysén, realizó la ceremonia que da inicio a la celebración de los 30 años al servicio de la educación. Instancia donde participó todo el directorio de la fundación bajo la cual desarrolla sus actividades este recinto educativo.

En la jornada también estuvieron presentes el delegado presidencial provincial, Rodrigo Moreno, el obispo de Aysén Luis Infanti de la Mora, la Concejala Tatiana Villarroel, el concejal Jorge Figueroa, directores de otros colegios, representantes de las fuerzas armadas, empresarios, apoderados, estudiantes, el equipo de docentes y asistentes de la educación.

Gracia Cosmelli Pereira, presidenta de la fundación educacional Santa Teresa, relevó el crecimiento que ha tenido el colegio, luego de haber comenzado con solo tres cursos.

“Porque partimos con tres cursos, kinder, primero y segundo básico, en una casa y teníamos que crecer año a año y ahí contamos con el apoyo de empresas que nos dieron el punto de partida, Frio Sur, Pesca Chile y Salmones Antártica y gracias a eso pudimos comprar este terreno y construir la primera etapa. Luego a los años siguientes, una familia hizo una importante donación para construir el gimnasio. Después, las empresas iniciadoras también continuaron con otra donación y así fuimos sumando aportes generosos. En una oportunidad la embajada de Japón a través de un proyecto para regiones extrema, donó la construcción de este comedor que ha sido importantísimo para el colegio, para diversas actividades”.

Para el director del colegio Santa Teresa de los Andes, Sebastián Steinmeyer, estos 30 años son el reflejo del fortalecimiento y los buenos resultados de la educación que aquí se entrega.

“Estamos muy contentos de celebrar estos 30 años al servicio de la educación en Aysén, en conjunto a todo el directorio de la Fundación Educacional Santa Teresa que nos acompaña, Carlos Vial Izquierdo, doña Gracia Cosmelli, presidenta del directorio y autoridades invitadas, don José Luis del Río de Frío Sur, nos acompañan hoy día para celebrar juntos esta fiesta que es cumplir 30 años. Con 18 generaciones de exalumnos, con un 70% de alumnos que están hoy día ingresando a la educación superior y si no es a la educación superior es alguna alternativa de educación técnica, por eso nos llena de mucha alegría y gozo el tener hoy día este motivo de celebración que además ha sido una experiencia muy linda. Hemos podido contar por la donación de una persona que nos aportó para venir a tocar el piano, que además el piano es una donación también de una empresa japonesa que se hizo presente hace ya muchos años en nuestro colegio. Así es que, con música, con invitados, con autoridades presentes celebramos estos 30 años”.

En este cumpleaños del colegio Santa Teresa, se ha inaugurado también un patio techado y espacio para jornada al aire libre, destacó su director.

“Como sabemos en Aysén, las condiciones climáticas no siempre nos permiten disfrutar de los espacios al aire libre, tanto por la lluvia, pero también por el barro del suelo. En nuestro caso, tenemos un sitio de 2 hectáreas en las que hemos logrado, gracias a aportes de empresas Frio Sur, establecer un espacio donde los estudiantes puedan salir, tener columpios, sala de sensoriales, una pérgola techada, en fin compartir un espacio donde puedan posteriormente al recreo ingresar nuevamente al colegio y si hay que mojarse un poco, la lluvia que cae del cielo y no los pies que se embarran cuando no hay cemento o cuando no hay un patio que tenga las condiciones. Así que muy agradecidos también de las gestiones de las diversas empresas que a lo largo de toda la trayectoria han aportado en la construcción de nuestro colegio”.

En la ceremonia estuvo presente José Luis Rio, presidente de la empresa Frio Sur, entidad privada que ha aportado desde los inicios al colegio Santa Teresa.

“Esto partió con una iniciativa de doña Gracia Cosmelli, que nos pidió que colaboráramos, lo hicimos junto con otra empresa de la región que estábamos allá, con un objetivo, nos sentíamos que como empresa nos propusimos como misión ayudar al desarrollo de la región, la mejor manera de ayudar era a través de la educación, formando, ¿no es cierto? Gente con valores, pero con capacidad, con conocimiento que se pueda adaptar a la necesidad del mundo más complejo y creemos que esta es una buena manera de construir. O sea, el aporte que hacemos, que hemos ayudado al Santa Teresa, va muy claro con la misión de Frio Sur, que es desarrollar Aysén y ayudar a que esta región pueda avanzar lo más posible y que sus habitantes tengan un muy buen futuro”.

La ceremonia finalizó con un regalo musical para todos los asistentes a la actividad, se trató de un reconocido pianista nacional, que también realizará algunas jornadas con los estudiantes del colegio Santa Teresa de los Andes de Puerto Aysén, en sus treinta años al servicio de la educación.