Con gran respaldo los candidatos del PS Tomas Laibe y Andrea Macías realizan lanzamiento de campaña en Aysén

Andrea Macías busca ser la próxima diputada por la región y Tomas Laibe espera llegar al Senado.

En medio de una gran convocatorio Tomas Laibe candidato a Senador y Andrea Macías candidata a Diputada, ambos del Partido Socialista, quienes emocionados y con un gran desafío recibieron el apoyo de la ciudadanía en esta instancia, que fue, el lanzamiento oficial de ambas campañas en Puerto Aysén.

En la actividad hubo ex autoridades regionales, dirigentes políticos, militantes del PS y una gran participación de vecinos y vecinas de la ciudad, como así también, independientes que han xdecidido sumarse esta propuesta para las elecciones de noviembre próximo.

A esta importante actividad llegó también el vicepresidente nacional del Partido Socialista, Bastián Jul, quien puso en valor que los candidatos a Senador y Diputada, sean personas de la región.

“Para nosotros como Partido Socialista de Chile tener candidato hijos de esta tierra, que sean originarios de la Patagonia chilena es un tremendo orgullo y no nos cabe duda que en noviembre vamos a tener un tremendo éxito con Andrea como diputada y con Tomás como senador y, por cierto, con una primera mayoría indiscutible por parte de Jeannette Jara en esta tierra que es tan bonita y en la región más linda de Chile. Hoy día el desafío que nosotros tenemos es que estos dos tremendos candidatos sean conocidos por toda la ciudadanía, tenemos un voto obligatorio, tenemos un nuevo padrón y la verdad es que nosotros como Partido Socialista sabemos que tenemos la mejor propuesta para poder aumentar los derechos sociales, para poder profundizar la democracia, para poder tener un Chile que sea digno, justo y que dé más oportunidad a esta tremenda región”.

Con claridad y énfasis en sus ejes de campaña Tomas Laibe, candidato a Senador por el Partido Socialista, cree compartir el sueño de los aiseninos/as que esperan un representante del territorio en el Parlamento.

“Muy contento de poder contar a tanta gente que nos ha acompañado en distintas etapas de mi carrera, de mi vida familiar, gente que es de Aysén y que tiene el mismo sueño que nosotros, que Aysén puede ser mejor, que Aysén puede tener mejores representantes, que Aysén puede tener una voz en el congreso. Hemos hablado hoy día de los distintos problemas que tiene Aysén, en términos de un sueño del desarrollo sostenible, de la mano de la protección del medio ambiente, de la acuicultura, del turismo, de la energía renovable y de poder resolver temas pendientes en términos de contaminación, de acceso a energía, agua potable, al mejorar la ruralidad. Pero básicamente lo que hemos compartido es el amor por nuestra tierra y que juntos, los aiseninos, podemos cambiar nuestra realidad. Así es que, vamos a ir con esa convicción, con la identidad de nuestra tierra, con la historia de nuestros pioneros a ganar esta elección el 16 de noviembre”.

Después de haber efectuado un recorrido por distintas localidades de la región, Andrea Macías, candidata a Diputada del PS, se mostró feliz por la recepción y el apoyo en Aysén.

“Contenta por el recibimiento, además, en esto que hemos llamado también una campaña que invita a la unidad, una campaña que quiere llegar con la voz de Aysén. Que tiene claridad también de cuánto mal nos hace el centralismo y también la claridad de cómo es nuestro territorio. Somos personas que nacimos en este territorio, lo conocemos, lo hemos vivido, tuvimos que irnos para poder volver después, a aportar a nuestra tierra y creo que hoy día eso se corona con esta voluntad de tener la representación de nuestra región. Lo decíamos, muchas veces, hoy día la falta de unidad, sobre todo en la región, el enfrascarse en discusiones muchas veces hace que las personas finalmente se distancien y nos olvidamos que la región de Aysén cuando se une logra una fuerza tan grande que hemos sido capaces de doblarle la mano a ese centralismo. Así que a seguir adelante e invitar a todos y a todas a revisar las propuestas, seguirnos en las redes y este 16 de noviembre a votar C -55, Andrea Macías Palma candidata a diputada por la región de Aysén, Tomás Laibe senador, Janet Jara presidenta de nuestro país”.

El acto de lanzamiento de campaña también tuvo un espacio musical, donde una joven comprometida con la política y en apoyo a los candidatos interpretó algunas canciones.