En Puerto Aysén será la primera fecha de bailetón familiar “Activa tu Primavera 2025 con la Pink Party”

El próximo viernes 17 de octubre, la ciudad de Puerto Aysén se llenará de energía con una nueva versión de «Activa tu Primavera con la Pink Party», iniciativa que busca fomentar la vida activa y saludable en el mes de conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama.

En este contexto, el Ministerio del Deporte (MINDEP) y el Instituto Nacional de Deportes (IND) realizarán por segundo año consecutivo este hito de carácter nacional que se celebrará en las 16 regiones del país, favoreciendo la utilización del espacio público, la infraestructura deportiva y el desarrollo de actividad física y deportiva.

En Puerto Aysén la bailetón familiar se desarrollará en el Polideportivo 21 de Abril (Benigno Díaz #15) a las 18:30 horas. Las inscripciones son totalmente gratuitas y se pueden realizar a través de un link https://sigi.ind.cl/ actividad/119520

La actividad recreativa busca llegar a la población para concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, por eso se realiza en octubre bajo el concepto rosa, el color emblema de la campaña, evento que nació el año 2014 de la mano de la Corporación Nacional del Cáncer (CONAC), como una versión regional de la Party in Pink del programa Zumba Fitness y que el IND Aysén, revivió el 2022 haciéndola parte de su calendario oficial de eventos masivos que invita activarse en primavera.

Entrega de poleras y premios sorpresa

Asimismo, se entregarán poleras oficiales a las 100 primeras personas inscritas y durante la actividad se entregarán premios a los mejores outfits rosa.

La Seremi del Deporte, María Eugenia Durán, extendió la invitación a toda la comunidad de Puerto Aysén y alrededores: “Este viernes 17 de octubre damos inicio a los eventos “Activa Tu Primavera con la Pink Party” en la comuna de Puerto Aysén, por lo que invitamos a toda la comunidad a participar de esta fiesta deportiva rosa para promover el autocuidado a través de la actividad física, como un factor protector ante un cáncer de mama, además de la detección temprana de esta enfermedad a la que se puede sobrevivir. Como Ministerio del Deporte e IND, queremos también agradecer la colaboración de la Municipalidad de Aysén, a su Alcalde Luis Martínez y a la Corporación de Deportes, por apoyar esta bailetón que nace con la Corporación Nacional del Cáncer y que contará con un excelente grupo de instructores tanto de IND, como voluntarios Pink locales, que harán bailar y disfrutar a ayseninos y ayseninas”

Así, Puerto Aysén será la primera comuna en recibir esta fiesta deportiva, donde además de concientizar sobre la detección temprana del cáncer de mama, se promoverá la importancia del deporte y actividad física regular para la salud de todos y todas.

Más información e inscripciones en las redes sociales del @mindepaysen.