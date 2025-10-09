Cambio de mando: prefecta inspectora Katherin Rivillo Molina asume jefatura de la PDI Aysén

Este miércoles 8 de octubre, en el Complejo Policial Coyhaique, ante autoridades regionales, jefes de unidades y personal institucional, se llevó a cabo la ceremonia de “Entrega y Recepción de la Región Policial de Aysén”, instancia donde asumió como jefa regional la prefecta inspectora Katherin Rivillo Molina, oficial general con más de 31 años de servicio en distintas áreas de competencia de la Policía de Investigaciones de Chile, siendo la Jefatura Nacional de Bienestar y Calidad de Vida su anterior unidad a cargo.

Sobre este nuevo desafío en su carrera policial, la prefecta inspectora Rivillo señaló que “asumo con mucha humildad, con mucho compromiso y con todas las ganas de aportar a la Región de Aysén con un trabajo colaborativo y conjunto con todas las autoridades para entregar a la ciudadanía la tranquilidad y la seguridad que todos necesitamos”.

Sobre el trabajo investigativo, la oficial general resaltó que “los detectives estamos llamados a dar garantías de seguridad para el país y esa es nuestra tarea, nuestra misión. La ciudadanía también nos ha respondido con la confianza y con la valorización que tenemos y qué mejor que eso para continuar con nuestro trabajo”.

Por su parte, el prefecto inspector Javier Valenzuela Riquelme asumirá un nuevo desafío dentro de su vasta trayectoria profesional, tomando el liderazgo de la Jefatura Nacional de Gestión Estratégica. En el cambio de mando, el jefe policial manifestó que “tengo una serie de sentimientos encontrados, por una parte, la satisfacción del deber cumplido, porque creo que la gestión fue bastante eficiente y eficaz, cumplimos el objetivo que nos trazamos cuando llegamos a la región hace casi un año, que fue mantener a la Región de Aysén libre de algunos fenómenos criminales emergentes en otras partes de Chile. Eso fue a merced de un trabajo en equipo de la PDI, de las autoridades de Gobierno, de Carabineros, del Ministerio Público, de todos los organismos públicos”.

Sobre su nueva destinación, el prefecto inspector Valenzuela indicó que “me voy a un puesto con un nivel de importancia considerable y que, seguramente, me va a permitir trascender en algunas cosas a nivel nacional, en todos los aspectos de la institución, así que créanme que voy a tener siempre un ojo puesto en la Región de Aysén”.

El delegado presidencial Regional de Aysén, Jorge Díaz Guzmán, resaltó que “hemos vivido una ceremonia muy emotiva en la PDI, donde hemos despedido al prefecto inspector Javier Valenzuela, a quien agradecemos públicamente su dedicación durante el tiempo que estuvo al mando de la PDI Aysén. Hicimos, creo, un gran trabajo, muy coordinado y, por lo tanto, lo vamos a echar de menos. Pero al mismo tiempo, tenemos muy buenas relaciones y muy buena información respecto de la nueva jefa regional, la prefecta inspectora Catherine Rivillo, quien se integra a este equipo de trabajo de la región”.

Además, la autoridad regional agregó que “para nosotros como gobierno, al igual que en todo el país, la seguridad es un activo que debemos defender en esta región, sobre todo que tenemos los más bajos indicadores delictuales, pero la tarea es mantenerlos, bajarlos y proteger a nuestra ciudadanía y, por lo tanto, el trabajo que hacemos con la PDI Aysén es fundamental”.

Asimismo, la seremi de Seguridad Pública, Ruth Vallejos Cuitiño valoró el trabajo desarrollado por el prefecto inspector Valenzuela, recalcando que “en esta tarea de promover el orden público, de bajar la percepción de peligro sobre el delito y de combatirlo, don Javier ha sido una pieza importante, sus consejos, la forma en que enfrentó su cometido en esta región. En ese sentido agradecerle encarecidamente toda la ayuda que le prestó a esta Seremía, y lo felicitamos, porque entiendo que este es un muy merecido ascenso”.

La seremi Vallejos dio la bienvenida a la prefecta inspectora Rivillo, puntualizando que “este trabajo continúa, estoy muy esperanzada y sé que con doña Katherin vamos a tener un muy buen trabajo, ya estamos en conversaciones para establecer qué delitos nos preocupan, cómo podemos enfrentar la sensación de seguridad de la gente, cómo podemos destacar los triunfos que ha tenido y va a seguir teniendo la Policía de Investigaciones. En ese sentido, mi bienvenida y mi confianza de que vamos a desarrollar un muy buen trabajo”.

Finalmente, en representación de la Municipalidad de Coyhaique, el concejal Ricardo Cantín Beyer valoró el trabajo realizado por Valenzuela y deseó el mayor de los éxitos a la gestión de la nueva regional de la PDI Aysén, resaltando que siempre estarán a disposición de la Policía de Investigaciones de Chile.