Ayseninos se preparan para clasificatoria de Para Araucanía en el Polideportivo 21 de Abril

El espíritu de superación y el compromiso institucional se unen en Puerto Aysén, donde el equipo local de Para Atletismo se alista para una pre-competencia crucial en Coyhaique. El objetivo es clasificar y asegurar cupos para representar a la Región de Aysén en los prestigiosos Juegos Binacionales de la Para Araucanía 2025, que se realizará del 18 al 22 de noviembre en Punta Arenas, Región de Magallanes.

El programa deportivo, liderado por el entrenador Felipe Carimán, posee una extensa trayectoria de cerca de siete años de realización. A pesar del desafío logístico de no contar con una pista atlética en Puerto Aysén, la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Aysén ha reafirmado su compromiso con la inclusión, facilitando el uso completo del Polideportivo 21 de Abril. Este recinto, ubicado en la Ribera Sur, es el más importante de la región y proporciona a los deportistas canchas, salas de musculación y cardio.

El deporte como motor de transformación personal

La determinación de los atletas es el verdadero motor del equipo. Johana Retamal Tenorio, quien correrá los 100 y 200 metros, articula el profundo impacto que el entrenamiento ha tenido en su vida. La deportista, que en la edición 2024 de los juegos binacionales realizados en Santa Rosa, La Pampa – Argentina, obtuvo un meritorio cuarto lugar, ve en el deporte un escape y una fuente de ánimo: “Yo creo que la experiencia es buena y me sube el ánimo con los compañeros, con el entrenamiento que hago en el Polideportivo me olvido de las cosas, de todos los problemas.”

El equipo competidor y las pruebas

Johana Retamal Tenorio: Competirá en 100 y 200 metros planos.

Antonio Henriquez: 100 y 200 metros planos.

Wladimir Vergara: 100 y 200 metros planos.

Cristian Llancalahuen: 400 y 800 metros planos.

Gestión Municipal y Compromiso Inclusivo

Este importante apoyo se enmarca dentro de la administración municipal del Alcalde Luis Martínez, quien como presidente de la Corporación de Deportes, está comprometido con el apoyo a las personas en situación de discapacidad. Bajo esta gestión, se dispone de todas las facilidades para que los deportistas o instituciones afines puedan desarrollar sus actividades en los recintos que administra la Corporación, como el Polideportivo, el Centro Recreacional Bahía Acantilada, además del apoyo del equipo profesional de la entidad.

Finalmente, el entrenador de estos para atletas ayseninos expresó su “agradecimiento con la Corporación de Deportes por facilitarnos el recinto para poder trabajar” , destacando que esta institución tiene la disposición completa para este grupo, otorgando acceso a las instalaciones de forma gratuita.