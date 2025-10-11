Empresas Bahamonde se afianza con el reciclaje domiciliario

En las últimas semanas, Empresas Bahamonde ha concretado importantes envíos de material domiciliario. Uno de ellos fue de 13 toneladas de vidrio y otro de 19T, compuesto por cartón, botellas PET y latas de aluminio.

Según lo detallado por el encargado de proyectos de la empresa aysenina, Diego Díaz, estos residuos fueron despachos con destino a Santiago, “a dos empresas distintas, que nos permiten mantener estos materiales en circulación, integrándolos nuevamente a la cadena productiva, generando que estos se puedan valorizar”.

Lo anterior ha dejado en evidencia los grandes avances que ha concretado Empresas Bahamonde en materia de reciclaje domiciliario con la instalación de puntos verdes. Además, la colaboración de locales comerciales, de bares y restobares, establecimientos educacionales, agrupaciones e instituciones ha sido fundamental para lograr una mayor tasa de reciclaje.

Cabe recordar que fue en el 2024 cuando se inició con el programa de reciclaje domiciliario, lo que vino de la mano con la instalación de contenedores para segregar los residuos como botellas PET-1, cartón, botellas o frascos de vidrio y latas de aluminio.

A ello se suma que recientemente se empezó a ejecutar el plan piloto de retiro de cartón, al que se han incorporado distintos comercios de Puerto Aysén.