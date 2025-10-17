Delegación Presidencial Provincial de Aysén reúne a 3 comunas en Cogrid Forestal preventivo

Cisnes, Guaitecas y Aysén participaron en la primera reunión que busca mantener coordinados a los distintos servicios, ante eventuales emergencias durante la época estival.

La Delegación Presidencial Provincial de Aysén, convocó este jueves a los distintos servicios públicos y representantes de las comunas de Guaitecas, Aysén y Cisnes a un primer Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) Forestal Preventivo.

La instancia sirvió para actualizar datos, determinar los servicios que están disponibles para trabajar y difundir en la comunidad las medidas que busquen proteger a las distintas localidades, ante la ocurrencia de un incendio forestal.

El delegado presidencial provincial, Rodrigo Moreno, destacó la convocatoria y relevó la importancia de la prevención.

“El Cogrid forestal, una instancia para prevenir, ponernos de acuerdo ante las distintas instituciones que han venido en su totalidad. Contamos con la presencia del municipio de Aysén, también tuvimos la presencia de Puerto Cisnes y el alcalde de Guaitecas. Así que entre todas las instituciones nos hemos puesto de acuerdo, para poder prever y tener un trabajo mancomunado con las distintas instituciones ante cualquier eventualidad que se nos venga ya en la temporada de verano, donde obviamente tenemos mayor cantidad de incendios”.

Por su parte, la jefa provincial de Conaf Aysén, Gabriela Gómez, puso en valor la coordinación y organización temprana para prevenir incendios forestales en el territorio. “A pesar que ha llovido harto, estamos preparándonos y organizándonos como servicios públicos junto al delegado para poder enfrentar eventualmente un incendio dentro de la provincia. Hoy día mostramos la disponibilidad que tenemos de brigadas, de los equipos, de los helicópteros que están disponibles, los avisos de quema, que a contar del primero de noviembre están prohibidos y bueno, estamos haciendo coordinaciones para que todos estemos al tanto. Participó la Municipalidad de Cisnes, Aysén y el alcalde de Guaitecas, así que estamos bien contentos con la convocatoria que logramos hoy día”.

En tanto, el encargado provincial de Senapred, Patricio Antiman, resaltó la convocatoria realizada por el delegado presidencial provincial, Rodrigo Moreno, para este Cogrid Forestal Preventivo, donde, “tuvimos una amplia participación, estuvieron presentes los tres municipios de la provincia de Aysén. En primera instancia, se conversó sobre las proyecciones climáticas que se esperan para los tres meses que restan del año y como esto pudiese influir en la generación y proliferación de los incendios forestales. Después tuvimos una presentación de CONAF sobre la realidad asociada a incendios forestales en nuestra región, algunos datos de estadísticas y los recursos que ellos disponen. Luego estuvimos conversando con los asistentes y con las comunas que estaban conectadas sobre inquietudes y principalmente formas de difusión y de prevención”.

Ahora, queda la instancia a la que deben convocar los distintos territorios, mediante Cogrid Comunal, con el fin de abordar instancias preventivas y advertir como están preparados ante eventuales situaciones de emergencia durante el verano.

El delegado presidencial provincial, Rodrigo Moreno, señaló finalmente que existe la disposición a colaborar en la coordinación y en continuar difundiendo acciones preventivas a fin de se disminuya al máximo o no existan incendios forestales en la zona para la temporada estival.