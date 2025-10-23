Mowi Chile en ESA Aysén 2025 “Aspiramos a tener una red de proveedores regionales que sea competitiva, sostenible y protagonista”

Mowi Chile participó en la segunda edición del Encuentro de Soluciones Acuícolas (ESA) Aysén 2025, realizada en el Polideportivo de Puerto Aysén, instancia que reunió a autoridades regionales, empresas productoras, asociaciones de proveedores y emprendedores locales con el propósito de fortalecer el ecosistema salmonicultor de la región.

Aysen.- La compañía salmonera participó en la jornada con un stand que ofreció una experiencia inmersiva a través de pantallas interactivas y lentes de realidad virtual, además, los asistentes conocieron en detalle los procesos productivos del salmón, desde el cultivo hasta su comercialización. Asimismo, Fernando Villarroel, gerente general de Mowi Chile, también estuvo presente en el encuentro, participando en un panel de discusión sobre la industria.

En su participación, Villarroel, afirmó que al priorizar la contratación de empresas locales, aseguran que el valor generado por la industria permanezca en la región, “lo que impulsa la creación de empleo estable, fomenta la profesionalización de los servicios y estimula la aparición de nuevos emprendimientos vinculados al sector acuícola. Aspiramos a tener una red de proveedores regionales que sea competitiva, sostenible y protagonista del desarrollo integral de Aysén”.

Por su parte, el alcalde de Aysén, Luis Martinez, destacó la feria como un espacio virtuoso porque conecta a proveedores con la industria. “Valoro que Mowi esté en Aysén y se relacione con el territorio, acercando la actividad a la comunidad con información y experiencias inmersivas, además, la instancia marcó una diferencia que genera confianza y nos impulsa a seguir coordinando avances”, puntualizó.

En el panel de conversación “Creciendo con raíces: sostenibilidad y trabajo local en la salmonicultura”, el gerente general de Mowi Chile estuvo presente junto a Nelson Pérez, subgerente de Compras y Abastecimiento Corporativo de Blumar; y Mauricio Delgado, gerente de Asuntos Regulatorios de Australis Seafoods. El panel fue moderado por Rolf Traeger, director regional de Aysén en el Consejo del Salmón AG, y Fernando Camiruaga, representante de SalmonChile AG.

Adicionalmente, durante el evento Mowi Chile habilitó un punto gastronómico con sus productos para acercar el sabor del salmón a los visitantes y un punto de reclutamiento para quienes buscan integrarse a la compañía, reforzando el compromiso de la empresa con el empleo local, la generación de oportunidades y el desarrollo de talento regional.

“Esta segunda versión de la feria nos ha permitido a los proveedores presentarnos y abrir eventuales vínculos laborales con las empresas productoras. El módulo de Mowi -dentro del recinto y en el stand exterior-, junto con la presencia de sus colaboradores, generó confianza e interés para coordinar futuras relaciones laborales”, afirmó Giovanni Rosso, gerente del Grupo Fiordo Aysén.

Al finalizar la jornada, representantes del CFT de Aysén, de la Universidad de Aysén y autoridades municipales, visitaron la Planta de Procesos en Puerto Chacabuco. El encuentro permitió compartir miradas sobre cómo proyectar una industria más competitiva y sostenible, y reforzó el rol de la academia como socia clave en la formación de capital humano y el desarrollo de soluciones locales.