Sernapesca entregó Sello Azul a pescadería de Puerto Aysén

La pescadería “San Pedro, delicias del pacífico” recibió el sello Azul de Sernapesca, una distinción que certifica que el local se compromete a comercializar productos del mar con origen legal, asumiendo un compromiso con la sustentabilidad de los recursos pesqueros y apoyando la pesca legal, pero también es un incentivo a los consumidores para que prefieran a aquellos locales que cumplen con la normativa pesquera.

Puerto Aysen.- El Seremi de Economía, Felipe Rojas, destacó este sello que otorga el Servicio: “La acreditación con Sello Azul a la Pescadería San Pedro en Puerto Aysén, los transforma en pioneros ya que son la primera pescadería en contar con esta importante acreditación, la que entrega al cliente y consumidor la seguridad de que lo que está comprando tiene un origen 100% legal y, por ende; seguro. El Sello Azul promueve el consumo responsable y, además, combate la pesca ilegal. Invitamos a la comunidad a informarse y consumir productos de nuestro mar, siempre en lugares autorizados y ahora, privilegiando el sello azul”.

Daniela Leiva, directora regional de Sernapesca en Aysén, comentó: “Como servicio estamos felices de entregar un nuevo Sello Azul en la región, pero es el primero que se entrega a una pescadería, y en este sentido, quiero invitar a otras pescaderías, restaurantes y hoteles a que postulen para obtener el Sello Azul, que garantiza el compromiso con la pesca sustentable y legal, dando seguridad y tranquilidad a la ciudadanía de que están comprando recursos, productos y platos del mar en un lugar seguro”.

En diciembre Sernapesca abrirá una nueva convocatoria para que los establecimientos comercializadores de productos y recursos del mar puedan postular y obtener el Sello Azul. La nueva instancia de postulación será informada oportunamente a través de los canales oficiales de comunicación de Sernapesca. Para consultas, pueden llamar y consultar a la línea 800 320 032.