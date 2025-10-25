Minera Pacífico del Sur Dota de conectividad Starlink a sede Junta de vecinos 23 de Alto Mañihuales

La empresa Minera Pacífico del Sur, administradora del yacimiento El Toqui, realizó una importante donación a la Junta de Vecinos 23 de Alto Mañihuales, dotando a la sede comunitaria de conectividad virtual a través de antena Starlink.

Aysen.- La donación fue materializada posterior al compromiso que la propia empresa hiciera hace algunas semanas en una actividad de Gobierno en Terreno liderada por el delegado presidencial.

Para la Presidenta de la Junta de Vecinos, María Ramírez Rivas, esta donación es muy importante para los vecinos del sector, destacando: “Estamos asombrados, hace solo dos semanas hubo esta reunión en terreno en Alto Mañihuales, y la empresa Pacífico del Sur se comprometió a instalar el internet que necesitábamos tanto y vinieron y ya está funcionando y todos felices y contentos”.

Para el Gerente General de la empresa, José Quiroga, esta donación se hace con gusto: “Sabíamos que los vecinos de Alto Mañihuales necesitaban estar conectados, por trámites, por temas médicos y también por sus hijos que estudian en Mañihuales, por tanto, no dudamos en donar una antena Starlink, ya instalada y funcionando, compromiso que hicimos en una reunión de Gobierno en Terreno junto al delegado presidencial”.

Hace un par de días la antena fue instalada y los vecinos ya cuentan con esta importante herramienta que les permite estar conectados con una tecnología muy eficiente, los 365 días del año.