Gran interés del público causó Trencito Ecológico en Feria de Sustentabilidad

Hasta  el centro de la Plaza de Armas de Coyhaique,  arribó desde Puerto Aysén, el emblemático trencito  ecológico de la empresa de Reciclajes Martino, tras ser invitado a participar de la Feria de Desarrollo Sostenible 2025: “El futuro se diseña hoy”.

Aysén.- Provisto de dos vagones para almacenaje y clasificación  de vidrios, latas, cartones y plástico, el convoy a propulsión eléctrica, generó gran expectación en los niños, jóvenes y adultos que se dieron cita  a la actividad organizada por la Mesa  Aysén de la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible.

Los mensajes entregados por la Empresa de Reciclajes Martino buscan fomentar hábitos sostenibles en los niños y jóvenes,  promoviendo la importancia de cuidar su entorno ambiental.

Para Yannia Pérez,  Educadora de Párvulos del Jardín infantil “Futuro Austral”, perteneciente al Servicio Local de Educación Pública de Coyhaique,  la presencia del tren ecológico en la actividad fue de gran relevancia para las niñas y niños que asistieron, “porque    para ellos es fundamental abordar, desde temprana edad,   conceptos como economía circular y sostenibilidad, dejando una huella verde en nuestro Planeta. No podemos seguir contaminando ni destruyendo lo que tenemos”, afirmó la docente.

El compromiso con la protección del medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles de la empresa aisenina de reciclaje,  fue reconocida también  por la Presidente de la Mesa y  Encargada del área de Relacionamiento Comunitario de la empresa Aguas Patagonia, Anita Oyarzún. “Nuestro objetivo  es visibilizar, a través de esta instancia, a todas las organizaciones públicas y privadas de la  sociedad  civil que convocan a esta Mesa, las cuales   contribuyen al desarrollo sostenible. Y en este sentido valoramos la contribución de la empresa de reciclajes Martino en  esta instancia, por   la labor educativa que realiza, porque educar es el primer  paso para desarrollar y la explicación  del proceso de reciclaje  es lo que permitirá crear en el futuro  conciencia ambiental”, subrayó.

El “Punto Limpio” instalado y exhibido temporalmente durante  la Feria de Coyhaique, es una réplica  de los siete puntos limpios y campanas de almacenamiento de vidrio, distribuidos en la comuna de Aysén por la Empresa de Reciclajes Martino en un trabajo colaborativo con el municipio local. Así lo   destacó  la profesional Encargada de  Unidad la Unidad de Medio Ambiente  de la Ilustre Municipalidad de Aysén, Marcela Matus, quien también estuvo presente en la actividad con su stand institucional de paisajismo, medio ambiente y vivero municipal. “Hemos realizado un trabajo constante para crear  consciencia ambiental  junto a la empresa de reciclajes Martino, fomentando la  labor educativa en los colegios y con la comunidad en general. Ahora, nuestro propósito es aumentar la cantidad de puntos verdes, distribuidos en la comuna de Aysén”.

Desde el rubro salmonero, la empresa Aqua Chile presente en la Feria Sostenible, puso en valor el trabajo mancomunado con la empresa local de reciclaje, principalmente  en la promoción educativa que impulsa el trencito  ecológico durante sus recorridos por establecimientos educativos y juntas  de vecinos. Así lo destacó Bernardita Lazo, Encargada del Área de Comunidades, quien puso énfasis en que “para nosotros ha sido fundamental esta vinculación con Christian Martino, debido a que nos ha permitido llegar de una forma más amigable a las comunidades vecinas  donde nosotros estamos operando hoy día, a través por ejemplo, de la educación y otras aristas que facilitan el  acercamiento con la comunidad, desde las distintas áreas de nuestra empresa”, puntualizó.

El Representante de la Planta de Residuos Sólidos Inorgánicos,  Domiciliarios e Industriales de Aysén,   Christian Martino,   indicó por su parte que la empresa  seguirá  trabajando en promover la conciencia ambiental,  fomentando las  prácticas sostenibles en la región, y su presencia en eventos como la Feria de Sustentabilidad constituyen  un paso importante en esta dirección. “Hemos tenido mucho contacto y participación con un gran número de personas acá en la ciudad de Coyhaique, principalmente con estudiantes de jardines infantiles  que se han acercado al trencito ecológico,  interesados en conocer nuestro trabajo; eso nos tiene muy contentos para seguir adelante con esta labor,  porque ellos son el factor de cambio que necesita nuestro planeta”, sentenció.

La Feria de Desarrollo Sostenible se desarrolló  en el marco  del Día Mundial contra el Cambio Climático, en la que participaron  establecimientos educacionales, empresas, emprendedores, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, con proyectos y programas medioambientales.

Artículos relacionadosMás del autor