Gran convocatoria en Aysén por actividad centrada en la Reforma de Pensiones

Dirigentas y dirigentes de los clubes de adultos mayores se interesaron por conocer en detalles esta medida de gobierno y en la ocasión despejaron todas dudas en una actividad que tuvo música, dinámicas orientadas a la salud mental y una charla bastante didáctica.

Puerto Aysen.- En los salones del Gran Hotel Aysén, se desarrolló una actividad convocada por la Delegación Presidencial Provincial y donde participaron diversos servicios públicos, autoridades del nivel central y local, pero con invitados e invitadas muy especiales, dirigentes y dirigentas de los clubes de adulto mayor, quienes repletaron el espacio, ya que, el tema central de la jornada era la Reforma de Pensiones. Instancia informativa que se organizó mediante el programa Gobierno en Terreno.

Entusiastas los participantes pudieron disfrutar de un agradable momento de música, a cargo de la Orquesta del liceo Bicentenario San José U.R. de Puerto Aysén. Luego una profesional del Cosam, realizó dinámicas orientadas a la salud mental, las que resultaron muy entretenidas y la participación fue total. Para después pasar a conocer los detalles de la Reforma de Pensiones, sus principales alcances y beneficios.

Desde el nivel central estuvo en la actividad como parte de la coordinación del programa “Gobierno en Terreno” del Ministerio del Interior, Cristian Valenzuela, quien relevó la convocatoria lograda por la delegación presidencial provincial de Aysén.

“Felicitar a la delegación presidencial de acá de Aysén porque la convocatoria ha sido espectacular, una gran convocatoria de personas de varias organizaciones, para hablar sobre la reforma de pensiones. Principalmente que la gente se entere de los beneficios de esta reforma que se hizo realidad, que es una buena noticia para todo el país. No todas las personas se enteran a través de los medios de comunicación o en las redes sociales, entonces, es atingente y necesario hacer este tipo de diálogos para hacer la bajada correspondiente respecto a este tipo de políticas públicas, que les llega directamente a los bolsillos de las chilenas y chilenos”.

El delegado presidencial provincial de Aysén, Rodrigo Moreno, agradeció la destacada participación de los y las dirigentas en esta jornada informativa.

“La verdad es que quisimos hacer una jornada informativa para nuestros adultos mayores, donde pudiésemos conversar del tema de pensiones sobre la nueva ley y lo importante que esto es para que ellos tengan la información necesaria, puedan recurrir y así tener los derechos que naturalmente son de ellos. Nos quedamos con hartos desafíos, la verdad que fue una jornada entretenida, lúdica, pudimos disfrutar además de otro tipo de cosas y queremos agradecer también la participación. Tuvimos alrededor de 80 personas, más de 15 clubes de adultos mayores que participaron de esta jornada. Así que muy contentos, muy agradecidos como delegación presidencial provincial y esperamos que podamos volver a tener otra jornada tan exitosa como esta porque nuestros adultos mayores se lo merecen y esperamos también como delegación presidencial provincial poder hacer esto mismo en otras comunas de nuestra provincia”.

Rodrigo Díaz, Seremi (s) del Trabajo y Previsión Social, insistió en el llamado a la comunidad a informarse respecto a la Reforma de Pensiones.

“Agradecer al equipo de la delegación presidencial provincial, al equipo de Rodrigo Moreno, porque fue una jornada contundente donde les pudimos explicar de manera simple a los asistentes de qué se trata la reforma de pensiones, los alcances para que puedan dimensionar su real magnitud. Esto va más allá del aumento de la PGU, si no que ahora en enero se incorporan beneficios, todo lo que es el seguro social y por qué es importante que los empleadores sean parte de esta ecuación que es la nueva reforma, así que muy contentos por la recepción y la gente en general se fue satisfecha y contenta. Los invitamos a que se acerquen a la oficina, nos acompañó hoy día la jefa sucursal del IPS acá en Puerto Aysén, Jessica Fernández, así que cualquier consulta yo los invito que se acerque a calle Caupolicán para que puedan en directo satisfacer las dudas que tengan”.

Rosa Navarro, presidenta de la Unión Comunal del Adulto Mayor y del club Villa Los Aromos, rescató la importancia de la Reforma de Pensiones, una lucha social de muchos años y que en este Gobierno logra avanzar con significativos beneficios. Además, valoró la instancia informativa. “Muy buena, muy buena, muchas personas, muchos adultos mayores no entienden o no saben que significa, se dejan llevar por comentarios, pero en realidad esto es lo que se ha logrado por muchos años que se está peleando. Por ejemplo, la igualdad de que hoy día por 10 años las mujeres le suban un poquito más su sueldo y los hombres también, cosas que antes no ocurrían y esto no es una lucha de ahora, es de mucho tiempo. Las cosas se demoran en conseguirlo, pero tarde o temprano llega un buen puerto y como adulta mayor me siento feliz, me siento comprometida con este logro. Así es que, darle las gracias por esta hermosa actividad, por esas actividades bonitas que nos hacen reír, que a veces vale una risa vale más que unos cientos de millones de pesos. Instalarlos a que sigamos trabajando juntos con nuestras autoridades”.

La Reforma de Pensiones es el avance más importante en materia previsional de las últimas décadas, crea un nuevo Seguro Social de carácter contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal, establece beneficios por años cotizados y una compensación por expectativa de vida de las mujeres.