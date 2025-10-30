Estudiantes y profesor de Inacap destacan higiene y adecuado proceso de la faenadora Rio Pangal

Los jóvenes junto a un docente pudieron recorrer las distintas áreas de la planta, hacer preguntas, ver los procesos e interactuar con cada uno de los trabajadores de la empresa.

Aysen.- Hasta la planta faenadora Rio Pangal llegaron 18 estudiantes junto un profesor de la carrera de Ingeniería y Tecnología Agrícola de Inacap, David Bahamondes. En la oportunidad los jóvenes y el docente pudieron recorrer desde el ingreso, los corrales, las áreas de tratamiento de residuos y también bajo todas las medidas de resguardo, ingresar a la planta faenadora.

La visita fue guiada en todo momento por el encargado del recinto, Mauricio Ibacache, quien de forma clara y didáctica fue explicando la función de cada punto de la planta, la normativa bajo la cual funcionan y cada proceso, donde los asistentes resolvieron todas sus dudas e incluso pudieron interactuar con las y los trabajadores de la empresa de Puerto Aysén.

“El día de hoy tuvimos la grata visita de los alumnos de INACAP, a los cuales le dimos un recorrido por toda la planta, mostrando nuestra área de faena, nuestra área de residuos y todos los procesos que hacemos para dar cuenta de todo lo que como planta hacemos para la región, ya sea faena de productos, subproductos, canales. Con el fin de mostrar que la faena en la región se está haciendo de la manera adecuada junto con la normativa, los decretos que nos respaldan, bienestar animal, ley de la carne, todo para que los muchachos se fueran con las mayores expectativas y conociendo ya la realidad de lo que viene siendo una planta faenadora de carne en la producción animal”, señaló Mauricio Ibacache.

“La mejor planta a nivel regional”

Desde el punto de vista educativo, este fue un espacio de mucho aprendizaje en terreno y una instancia bastante fructífera, destacó el médico veterinario y profesor de la carrera de Ingeniería y Tecnología Agrícola de Inacap, David Bahamondes. Quien, además, validó el buen desempeño de la planta que a su juicio es una de las mejores de la región.

“Esta visita fue bastante fructífera, debido a que es una de las plantas, si es que no es la mejor planta a nivel regional y presenta todos los procesos desde principio a fin en una cadena la cual permite un producto de muy buena calidad y con los estándares de alta seguridad alimentaria. Y me sorprende también el tema de cómo ayudan a no generar un impacto negativo al ambiente con los residuos que se generan por esta faena, que es un producto que de forma natural puede tener un uso y aquí van muy bien encaminados en ese tema. Aquí lo que me gustó bastante también es la interacción que tienen las personas dentro de la faena, debido a que no es una cadena fría, por así decirlo, hay una conversación y hay un compañerismo que se nota en su equipo y obviamente la limpieza de toda la infraestructura y todos los procesos que se están pasando y que están bajo las más estrictas reglas e incluso sobrepasando los estándares mínimos exigidos por las instituciones”.

“Muy bonita experiencia, la limpieza, el orden y el compañerismo”

Son alrededor de 25 la personas que trabajan a diario en la planta faenadora Rio Pangal de Puerto Aysén y el trabajo en equipo, el compañerismo sumado a la higiene en cada proceso, se nota y sobresale. Tal como lo menciona uno de los alumnos de INACAP, que visitó el recinto, Bastián Meza. “Muy bonita experiencia, mirar desde adentro el trabajo porque estamos acostumbrados a verlo por fuera, como era el trabajo por fuera de los corrales, así que ver la perspectiva desde adentro es otra cosa. Todos los trabajos, la limpieza, el orden que lleva es muy satisfactorio saberlo. Claro, y el compañerismo igual con los trabajadores, la alegría, o sea, la forma de trabajar adentro y la limpieza, sobre todo lo que conlleva hasta los residuos, el orden, todo. Me voy con una buena experiencia, bonito venir para acá y ver que todo es muy ordenado”.

La planta faenadora Rio Pangal se ubica en calle Pangal, en el sector Pedro Aguirre Cerda de Puerto Aysén, es una empresa con más de 30 años al servicio de la comunidad, que ha ido creciendo en infraestructura, pero también en personal. Además, ha ido modernizando sus procesos, implementando nuevas tecnologías, maquinaria moderna, mejorando los espacios, es más, hace poco se mejoró el piso de toda la planta con una importante inversión. Se espera pronto sumar más tecnología, todo esto con el fin de entregar un buen servicio con productos de calidad, que hoy en día, abastecen a carnicerías y locales de la comuna y región de Aysén.

Por último, desde la administración de Rio Pangal, señalaron que están las puertas abiertas a las autoridades, comunidad organizada, colegios, quienes previa coordinación pueden visitar y conocer el trabajo serio, responsable, cumpliendo con todas las normativas vigentes, a fin de convertirse y tal como lo mencionaba el profesor y médico veterinario, en la mejor planta faenadora de la región de Aysén.