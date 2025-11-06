Emporcha se integra a la Corporación de Desarrollo Regional de Aysén

La empresa portuaria formalizó su incorporación como miembro activo de la entidad creada para impulsar proyectos estratégicos y sostenibles en la zona.

Aysen.- La creación de la Corporación de Desarrollo Regional de Aysén fue aprobada por unanimidad por el Consejo Regional y formalizada el pasado 26 de octubre, marcando un paso histórico para la planificación y gestión del desarrollo económico del territorio. Esta nueva entidad busca articular esfuerzos entre el sector público y privado para fomentar la diversificación productiva, la innovación y la sostenibilidad en la región.

En ese contexto, la Empresa Portuaria Chacabuco se incorporó como miembro activo, reafirmando su compromiso con el progreso integral de Aysén. “Nosotros en Emporcha estamos convencidos de que el desarrollo logístico portuario y la conectividad marítima no son un fin en sí mismos, sino una palanca clave para el crecimiento integral de la región”, señaló el gerente general, Felipe Candia.

La participación de Emporcha permitirá poner a disposición de la corporación su infraestructura, experiencia y vocación de servicio público, para potenciar iniciativas conjuntas con autoridades y actores regionales. “Entendemos que el éxito de Aysén está en trabajar en red, en generar sinergias que transformen nuestra ubicación estratégica en una ventaja competitiva para las empresas, los exportadores y el turismo”, agregó Candia.

El ejecutivo destacó que esta alianza representa una oportunidad para fortalecer las rutas de cabotaje, promover el turismo de cruceros y consolidar encadenamientos logísticos que beneficien a las comunidades locales. Desde la empresa portuaria, el objetivo es contribuir a un modelo de desarrollo regional sustentable y colaborativo.

“Creemos que juntos, entre el sector público y privado, podemos avanzar hacia un futuro donde el puerto y la región crezcan de la mano”, concluyó Candia, enfatizando el rol de la estatal como un actor estratégico en la construcción de una Patagonia más conectada y próspera.

Con su incorporación a la Corporación de Desarrollo Regional de Aysén, Emporcha refuerza su visión de ser un colaborador activo en la construcción del futuro de la región, consolidando su papel como un punto de conexión estratégico y socio clave para la Patagonia.