Radio FM del Mar vuelve a conectar a Islas Huichas tras cuatro años fuera del aire

Tras un arduo trabajo técnico y de gestión, la municipalidad de Aysén reactivó oficialmente la “FM Del Mar”, emisora comunitaria que une a Puerto Aguirre, Caleta Andrade y Estero Copa, cumpliendo así un compromiso asumido por el alcalde Luis Martínez al iniciar la presente administración.

Islas Huichas.- De esta manera, tras un periodo de marcha blanca en que fue posible afinar diversos detalles técnicos, este lunes 10 de noviembre se dio por reinaugurada la radio comunitaria, que volvió al aire en su nueva frecuencia 102.1 FM, luego de haber suspendido sus transmisiones en agosto de 2021, dejando a los vecinos y vecinas sin su tradicional medio de comunicación y compañía.

La reactivación del servicio fue posible gracias a un trabajo arduo y coordinado entre equipos técnicos municipales, el área de comunicaciones y diversas instituciones que aportaron al proceso de recuperación y renovación del sistema radial, y que permitió a la comunidad de Islas Huichas vivir un momento muy anhelado.

El edil comunal, Luis Martínez, acompañó este retorno en una amena conversación al aire, junto a los concejales Basilio Becerra, Luis Otth y Luis Muñoz, marcando así el primer matinal de la nueva etapa de la emisora.

La conducción del espacio está a cargo de don Joel Manríquez, vecino huichano, quien desde hoy será la voz encargada de llevar información, música y actualidad a las familias de las localidades que componen Islas Huichas en la comuna de Aysén.

Al respecto, el locutor indicó que “el alcalde Martínez me ha encomendado esta linda misión de llevar alegría e información a los hogares de la Isla, por tanto, trataré de hacer lo mejor posible, poner el máximo de mí, y desde ya extender la invitación a todas las organizaciones e instituciones, a que se acerquen. Son todos bienvenidos para que en conjunto saquemos a la radio adelante”.

Por su parte, Tatiana Cárdenas, directora del jardín infantil y sala cuna Los Cipreses de Puerto Aguirre, relevó la puesta en marcha de este proyecto comunitario, y lo que significa para quienes habitan las diversas localidades isleñas su entrada en funcionamiento. “Poder contar con una radio para la comunidad es fundamental. Nosotros vivimos en comunidad, por lo tanto, es muy relevante mantenernos informados y conectados. En ese sentido, que la radio vuelva a funcionar es algo que se reconoce, porque además es una gran compañía”.

“Estamos felices por cumplir una promesa que hicimos hace mucho tiempo. No fue fácil, hay un gran equipo detrás y continuaremos trabajando. Queremos instalar una torre y así poder cubrir todo el litoral. Muy contentos porque esto es muy necesario, es la comunicación que tienen la isla con sus autoridades, pero principalmente entre ellos mismos para con la región”.

De esta manera, la Radio FM del Mar 102.1 FM refuerza su misión de informar, educar y acompañar a la comunidad de Islas Huichas, recuperando su rol como medio local esencial para fortalecer la identidad y la participación de las y los habitantes del litoral aysenino.