“Aysentido en tu municipio”: en la comuna de Aysén se celebró el primer encuentro regional sobre el turismo municipal

Los alcaldes de la región se reunieron para aprender sobre las oportunidades turísticas del territorio, conocer experiencias exitosas a nivel nacional y firmar un compromiso que permita avanzar en una planificación conjunta, con una mirada de trabajo que favorezca a toda la Región de Aysén

Puerto Aysen.- En el icónico “Gran Hotel Aysén” de la ciudad de Puerto Aysén, se reunieron los representantes de todas las comunas de la región, esto para ser partícipes del primer seminario sobre Turismo Municipal. En esta instancia se pudo exponer y conversar sobre las virtudes de las localidades que componen el vasto territorio regional.

El alcalde de Aysén, Luis Martínez, como dueño de casa para este primer encuentro explicó que “la importancia que damos, principalmente, es que se descentralice esta sensación que tenemos siempre, de que todo se hace en Coyhaique. Pero lo más significativo es la unidad que estamos logrando entre Sernatur, los municipios y poder avanzar en un desarrollo turístico regional. Yo creo que esta es la visión que queremos todos, de que tengamos una sola mirada para un solo gran objetivo”.

El seminario contó con la presencia del Gobernador Marcelo Santana ,el director regional del Servicio Nacional de Turismo, Claudio Montecinos; los alcaldes, concejales y representantes de Aysén, Río Ibañez, Cisne, Tortel, Chile Chico, Cochrane y Coyhaique.

Además, participaron invitados nacionales, tales como la encargada de la Subunidad de Desarrollo Local de Sernatur Nacional; al igual que la coordinadora de Turismo de Alto Palena, quienes además, presentó las favorables experiencias en su territorio con la esperanza de que los presentes puedan encontrar inspiración en su modelo turístico.

Aunque por razones de agenda no pudieron asistir todos los ediles, el director regional de Sernatur, Claudio Montecinos, reafirmó la necesidad de seguir realizando estos encuentros, “requerimos necesariamente la colaboración de los diez municipios y el Gobierno regional para poder coordinar adecuadamente nuestro destino turístico Aysén Patagonia”.

Esta actividad forma parte de las acciones que impulsa Sernatur Aysén en el marco del programa FNDR de Fortalecimiento para la competitividad del Destino Aysén Patagonia, financiado por el Gobierno Regional de Aysén y su objetivo fortalecer la planificación y gestión turística desde los municipios, compartir experiencias y construir, de manera colaborativa, un camino común para el desarrollo turístico de la Región de Aysén.

El Gobernador Regional de Aysén comentó que “es muy importante que los municipios de nuestra región se reúnan a conversar en torno al turismo, ya que es una de las actividades más importante de nuestra región y es relevante planificarla desde lo comunal. Y en ese sentido, nosotros como Gobierno Regional estamos apoyando fuertemente el desarrollo de programas de fomento relacionados con la actividad e infraestructura turística, de modo de poder correlacionar los intereses comunales también con los intereses de nuestra región”.

Finalmente, un hito importante realizado en este seminario fue la firma del compromiso de colaboración por parte de cada uno de los presentes, esto para no quedarse en una mera conversación, sino que para dejar una señal concreta de voluntad política y técnica para avanzar en una planificación turística municipal coordinada y sostenible.